16:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Около двух тысяч полицейских обеспечат безопасность матча "Спартак" - "Зенит"

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Около двух тысяч полицейских и бойцов Росгвардии будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность во время матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом".

– Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения футбольного матча и прилегающей территории будут задействованы около 2 тысяч сотрудников полиции, сотрудников Росгвардии и охранных организаций, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Напомним, что матч "Спартак" - "Зенит" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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