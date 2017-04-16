Около двух тысяч полицейских обеспечат безопасность матча "Спартак" - "Зенит"

Около двух тысяч полицейских и бойцов Росгвардии будут обеспечивать охрану общественного порядка и безопасность во время матча 23-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Зенитом".

– Всего в обеспечении охраны общественного порядка и безопасности граждан во время проведения футбольного матча и прилегающей территории будут задействованы около 2 тысяч сотрудников полиции, сотрудников Росгвардии и охранных организаций, – цитирует ТАСС представителей пресс-службы ГУ МВД России по Москве.

Напомним, что матч "Спартак" - "Зенит" состоится сегодня и начнется в 20.00 по московскому времени. "СЭ" проведет текстовую трансляцию встречи.