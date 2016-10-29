Около 70 человек задержаны за правонарушения на матче "Спартак" - ЦСКА

Около 70 человек задержаны сотрудниками полиции за правонарушения на матче 12-го тура чемпионата России "Спартак" – ЦСКА (3:1), информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве. Сообщается, что благодаря оперативным и слаженным действиям полиции, серьезных происшествий со стороны футбольных болельщиков не допущено. Столичная полиция обеспечила безопасность в полном объеме во время дерби. За нарушение общественного порядка задержаны 70 человек, из них семь за использование пиротехники.