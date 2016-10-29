23:49 29 октября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Около 70 человек задержаны за правонарушения на матче "Спартак" - ЦСКА

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Суббота. Москва. Беспорядки на трибунах во время матча "Спартак" - ЦСКА."Спартак" - ЦСКА: беспорядки на трибунах

Около 70 человек задержаны сотрудниками полиции за правонарушения на матче 12-го тура чемпионата России "Спартак"ЦСКА (3:1), информирует ТАСС со ссылкой на пресс-службу ГУ МВД РФ по Москве. Сообщается, что благодаря оперативным и слаженным действиям полиции, серьезных происшествий со стороны футбольных болельщиков не допущено. Столичная полиция обеспечила безопасность в полном объеме во время дерби. За нарушение общественного порядка задержаны 70 человек, из них семь за использование пиротехники.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/3745354

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 12-й тур
Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. "Спартак" - ЦСКА

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