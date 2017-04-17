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Около 50 фанатов задержаны по итогам матча "Спартак" - "Зенит"

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Около 50 фанатов задержаны после матча 23-го тура чемпионата России "Спартак""Зенит" (2:1). Безопасность во время футбольного матча обеспечивали около 2 тыс. сотрудников полиции и бойцов Росгвардии.

– По итогам футбольного матча задержали более 50 футбольных фанатов, большинство из них – за распитие спиртных напитков, около 10 фанатов – за использование пиротехники во время матча, – цитирует ТАСС представителя силовых структур. Безопасность была обеспечена в полном объеме. Полицией не допущено правонарушений и массовых драк. Несколько попыток дестабилизировать обстановку правоохранители блокировали.

Трансляция матча "Спартак" – "Зенит"

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http://tass.ru/sport/4187183

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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