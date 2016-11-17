Оганесяна обвинили в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей при строительстве стадиона на Крестовском острове

Бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну предъявлено обвинение по делу о махинациях при строительстве стадиона на Крестовском острове, информирует Следственный комитет России. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет заключения.

- Предъявлено обвинение бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество", - говорится в сообщении.

Напомним, вчера стало известно, что Оганесян задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей. Следователи установили данный факт при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с АО "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона. Сегодня Оганесян был доставлен в больницу из следственного изолятора, в которой он провел три часа.