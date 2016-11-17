Оганесяна обвинили в мошенничестве на сумму более 50 миллионов рублей при строительстве стадиона на Крестовском острове

Бывшему вице-губернатору Петербурга Марату Оганесяну предъявлено обвинение по делу о махинациях при строительстве стадиона на Крестовском острове, информирует Следственный комитет России. Бывшему чиновнику грозит до 10 лет заключения.
- Предъявлено обвинение бывшему вице-губернатору Санкт-Петербурга Марату Оганесяну в совершении преступления, предусмотренного статьей "Мошенничество", - говорится в сообщении.
Напомним, вчера стало известно, что Оганесян задержан в Москве по делу о хищении в 2014 году более 50 миллионов рублей. Следователи установили данный факт при заключении генподрядчиком ЗАО "ИК "Трансстрой" с АО "ТДМ" договора по поставке видеотабло для стадиона. Сегодня Оганесян был доставлен в больницу из следственного изолятора, в которой он провел три часа.
Flamenco
shpasic __________________________________________________________________________________________________________ так, кто 50 миллионов украл - нашли. осталось найти, куда ушли оставшиеся 64 миллиарда, 485 миллионов, 285 тысяч. 17:48 ______________________________________________________________________________________________________________ Это тайна следствия)) ТИПА ГЛАВНОГО КОЗЛА ОНИ ЗАБИЛИ (ХОТЯ ОН СКОРЕЙ ВСЕГО ПОДЕЛИЛСЯ С ВЕРХАМИ)
18:20
shpasic
так, кто 50 миллионов украл - нашли. осталось найти, куда ушли оставшиеся 64 миллиарда, 485 миллионов, 285 тысяч.
17:48