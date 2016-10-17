Оценка Безбородова за матч "Спартак" – "Ростов" – "отлично"

Как стало известно "СЭ", арбитр встречи 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" (1:0) Владислав Безбородов получит от инспектора матча отличную оценку – выше 8,5 балла. Работу судей первоначально должен был оценивать Алексей Спирин. Однако он отравился, и перед игрой его заменил Сергей Анохин.
Напомним, что ряд решений судьи вызвал недовольство со стороны ростовчан. В частности, они выражали несогласие с удалением защитника Федора Кудряшова. (Александр БОБРОВ)
Игорь Егоров: "Безбородов принял верное решение, удалив Кудряшова" //
Станислав Сухина: "Оценка Безбородова по матчу "Спартак" – "Ростов" должна быть хорошей" //
Олег Романцев: "Не думаю, что нужно было удалять Кудряшова" //
"Спартак" – "Ростов": люди в черном-2
zik
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО! СОздавали моменты, где-то не повезло, где то Кутепов в последнем отчаянном прыжке выбивал мячи, но угрозы были и не малые. ЦСКА во втором тайме забили только. Давление оказывали тоже. Преимущество по игре не всегда вытекает в голы, далеко не всегда. Но если давить все время, как это делал Ростов, то рано или поздно вещение спартаковских защитников кончилось бы.
14:50
Don
Вопреки, клоун, ему дали три матча, потом Ростов подал апелляцию, УЕФА сочла что три слишком, достаточно одного. Карточку никто не отменял и после, он по-любому как минимум один матч пропустил бы. Если бы ему не впаяли сразу три матча, Ростов даже апелляцию не подавал бы! Ну ты хоть бы погуглил бы что ли. Интересно фк Ростов не стыдно, что за него такие клоуны болеют)))
14:50
ssash76
Если бы удалили "спартаковца", арбитр получил бы "неуд"....все предсказуемо...
14:50
gayduk
Рука руку моет
14:49
zik
Don: по поводу "вообще не подошел в первом тайме к воротам Спартака" лол не смеши. Там Кутепов из под ног Полоза мяч выбивал в панике, когда Полоз его уберал и уже один на один выходил - таких моментов у Ростова в первом тайме было 3. Удар в створ был один дальний. У Спартака таких моментов близко небыло, удар Попова в небеса и удар Зеуша в сторону от ворот с острого угла. Вот и все. У Ростова были куда опаснее атаки и давление, владение мячом, перепас. Статистику посмотри друг. Ты не объективен.
14:48
zik
Don: По поводу голов из офсайда - пришли ка мне пруф на два офсайда в мачте со Спартаком и на офсайд с ЦСКА? ))) Ты смешон. НЕбыло там обфайдов, только в пером мяче Баштуша был небольшой. Нытики )
14:45
ОДИН ЗА ВСЕХ И ВСЕ ЗА ОДНОГО!
как Гена Орлов и многие болелы клуба из "культурной столицы"оценили эпизод с Кришито, ну дал бы судья красную-и что Спартак, забил бы?! раз Ростов намного сильнее Спартака, по мнению игроков Ростова. Что вам мешало в равных составах за целый первый тайм создать хоть один голевой момент?! судья?
14:45
zik
Don: То что Ростов играл лучше, оворят даже сами спартаковские футболисты. Ты упоротый фанатик. Это объективна оценка игрвого приемущества. В первом тайме Ростов владел полной инициативой. Больше владел мячом и подходы к воротам были опаснее. Давили, если говорить попросту.
14:44
usskovd
Дузер ты о чем????
14:43
Тот самый Зануда
Безбородову нуна было жёлтой махнуть чутка ранее,когда Кудряш отмахнулся и заехал шипами в голень тому же Зобнину и всё было бы чинно-благородно,без всяких подозрений и кривотолков.
14:41
Дузер
usskovd окей вот тебе пример,фол промяса на данни в прошлом году,нанес тяжелейшую травму и игрок выбыл на год,а он даже продолжил играть как ни в чем не бывало!Может он и не хотел нанести такую травму,но нанес же!
14:40
serzheo
Прямой красной конечно небыло. Но (справидливости ради) я бы напомнил Ростовчанам - за что был удален Гацкан в Питере. (Та же прямая нога - шипами вперед, слету, в голеностоп Смольникова. С вполне возможным переломом) Хорошо что последний успел ее убрать. Так что, господа Ростовчане, будьте последовательны, а то плачете по той игре до сих пор.
14:39
Don
Вот некоторые пишут, что Ростов играл лучше, где? Вы что футбол жопой смотрите? Первый момент у ворот Спартака случился на 68 минуте, и то, если кто посмотрит внимательно, матерый молдаванин-рецидивист Гацкан красиво так потянул на себя Комбарова, как раз аккурат перед Ерохиным, и тот остался один перед воротами, правда попал в руки Реброву. Ну здесь же для всех Вопреки и зиков всё было нормально))) Это был стандарт. Момент с игры у Ростова был один, на последних минутах. И всё. У Спартака моментов было намного больше,да это в большинстве, не отрицаю. Но если взять игру в равных составах (а это весь первый тайм) Ростов вообще не подошел даже ни разу к воротам Спартака. У Спартака в первом тайме хотя бы опасные моменты были или полумоменты, кому как нравится (моменты Попова и Зе Луиша). Ростов весь первый тайм только разрушением занимался. Бердыев явно фанат Лобановского, 3 очка дома, одно в гостях. Поэтому в гостях Ростов играть вообще толком не умеет, только на контрах, а там как повезёт. Причём вне зависимости кто напротив: Бавария или Оренбург)))
14:39
П_о_в_а_р
Утритесь, конебомжики!
14:39
Вопреки
Дон или ДНО... Пропустил он матч лишь из-за того,что рассмотрение дела было после второго тура ЛЧ... Хоть не позорьтесь своей тупизной
14:38
usskovd
Gnomiky А при чем тут Романцев, я свое мнение выразил, я бы посмотрел на слова Романцева если бы там произошла действительно серьезная травма. А тебе дурачок желательно поиграть в футбол хотя бы на уровне района
14:36
пошливы
Спартак - это сборище трусливых трансвеститов. Верещат как бабы трусливые по каждому эпизоду. Бегают по полю и пищат как облезлые и полудохлые петухи. Ведь до чего довели знаменитый клуб??? Это ведь пристанище отщепенцев - которые в своей шизофренической истерике ненавидят всё и всех вокруг.
14:35
Дузер
Для поросей ни стаканыч не авторитет,ни карерра который на судей не жаловался,у них в авторитете только федун с тухленькими победами,да татарин измайлов с подсчетом поголовия скота на просторах страны)))
14:35
BATAMAN
Нарушение было на ж.к., но до этого Кудряшова пару раз откровенно простили. И уже под впечатлениями прошлых заслуг ему влепили сразу красную.
14:33
Блудный Свин
Гнилой Срамтак...
14:33
Дузер
Судья продажная и все кроме сектантов это поняли,не зря же фунтики две недели подряд вонь устраивали по поводу судейства,так что получается навоняли себе тухленькую победу с помощью двух удалений у соперника,только в европе так не прокатит,там первый же аек или санкт-галлен быстро раком поставит!
14:33
podnimitemneveki
Мясные вон даже Романцев сказал что удаления не было или Романцев для Вас не Авторитет?
14:32
Gnomiky
usskovd, ты лучше Романцева в футболе разбираешься?
14:30
Don
zik, типичный ростовчанин, как всякие гацканы и калачевы всех рубят направо и налево, и ничего за это не получают, особенно гацкан, ещё тот матерый рецидивист, так это нормально; как голы коняшкам и Спартаку забивать из оффсайдов так это нормально, а как судить по правилам, так это караул, провинцию засуживают, не дают ЧР выиграть "великой команде" из Ростова, у которой и истории то никакой нет в отличии от того же СКА)
14:29
Thomas_Boy
fomich111 _________ Твоей маме это весь район по ночам показывает и совсем не зря.)))
14:27
Kupservas
Позорище!...
14:26
romy4_84
позор - это не судейство Безбородова, а тотальная неграмотность и необъективность подавляющего большинства болельщиков, журналистов и "экспертов".
14:24
usskovd
Я вот понять не могу, все бы успокоились если бы Кудряшов ему ребро сломал или печень разорвал... Понятно что ростов играл лучше но факт прямой ноги никто не отменял.
14:22
fomich111
Thomas_Boy fomich111 ____ Что Безбородов должен был показать игроку... _______ Буй. Зря твой папа это показал твоей маме
14:22
fomich111
Я уже который день читаю бредовые коменты. "Разбирающиеся в футболе", вы и вправду думаете, что Кудряшов не наиграл в этом моменте на красную???? За что же тогда удалять???? Только за фол последней надежды? Уберите эти домыслы, хотел- не хотел, видел- не видел, смотрите на факт, игрок прямой ногой врезает сопернику в туловище. За это желтую должны были показать??
14:20