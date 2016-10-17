Оценка Безбородова за матч "Спартак" – "Ростов" – "отлично"

Суббота. Москва. Тушино. "Спартак" - "Ростов" - 1:0. Владислав БЕЗБОРОДОВ (справа) получил высокую оценку за работу на этом матче. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"

Как стало известно "СЭ", арбитр встречи 10-го тура чемпионата России "Спартак" – "Ростов" (1:0) Владислав Безбородов получит от инспектора матча отличную оценку – выше 8,5 балла. Работу судей первоначально должен был оценивать Алексей Спирин. Однако он отравился, и перед игрой его заменил Сергей Анохин.

Напомним, что ряд решений судьи вызвал недовольство со стороны ростовчан. В частности, они выражали несогласие с удалением защитника Федора Кудряшова. (Александр БОБРОВ)

Игорь Егоров: "Безбородов принял верное решение, удалив Кудряшова" //

Станислав Сухина: "Оценка Безбородова по матчу "Спартак" – "Ростов" должна быть хорошей" //

Олег Романцев: "Не думаю, что нужно было удалять Кудряшова" //

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