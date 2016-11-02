21:32 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Обадже может прилететь в "Спартак" на следующей неделе

0
0
0
2
 
Годвин ОБАДЖЕ.Что за африканец собрался в "Спартак"

Как стало известно "СЭ", 19-летний нигерийский форвард Годвин Обадже может прилететь в расположение "Спартака" уже на следующей неделе.

Обадже с 18 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии, который завершился месяц назад. Молодой футболист выступал за клуб "Вики Туристс" из города Баучи, который финишировал в первенстве на третьем месте вслед за "Энугу Рейнджерс" и "Риверс Юнайтед".

Форвард приезжает на просмотр и, возможно, будет тренироваться не с первой командой. Решение о трансфере примут по окончании просмотра. (Сергей ЕГОРОВ)

0
0
0
2

Материалы REN-TV

Любопытство всемирного масштаба...

Видео: Надежда Савченко прогулялась по Красной площади...

Гиви наступает из Приднестровья...

Никита Джигурда и адвокат Сергей Жорин подрались у здания суда ...

Материалы других СМИ

КОММЕНТАРИИ (2)
Войти, чтобы оставить комментарий

СереХа

Судя по фото, ему минимум 25

21:56

James Gang

Зачем нужен этот Гудвин Абаж? Лучше бы защиту укрепили!

21:53

Материалы других СМИ


Материалы других СМИ