Обадже может прилететь в "Спартак" на следующей неделе

Как стало известно "СЭ", 19-летний нигерийский форвард Годвин Обадже может прилететь в расположение "Спартака" уже на следующей неделе.

Обадже с 18 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии, который завершился месяц назад. Молодой футболист выступал за клуб "Вики Туристс" из города Баучи, который финишировал в первенстве на третьем месте вслед за "Энугу Рейнджерс" и "Риверс Юнайтед".

Форвард приезжает на просмотр и, возможно, будет тренироваться не с первой командой. Решение о трансфере примут по окончании просмотра. (Сергей ЕГОРОВ)