Обадже может прилететь в "Спартак" на следующей неделе

Как стало известно "СЭ", 19-летний нигерийский форвард Годвин Обадже может прилететь в расположение "Спартака" уже на следующей неделе.
Обадже с 18 голами стал лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии, который завершился месяц назад. Молодой футболист выступал за клуб "Вики Туристс" из города Баучи, который финишировал в первенстве на третьем месте вслед за "Энугу Рейнджерс" и "Риверс Юнайтед".
Форвард приезжает на просмотр и, возможно, будет тренироваться не с первой командой. Решение о трансфере примут по окончании просмотра. (Сергей ЕГОРОВ)
СереХа
Судя по фото, ему минимум 25
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James Gang
Зачем нужен этот Гудвин Абаж? Лучше бы защиту укрепили!
21:53