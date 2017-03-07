13:07 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Новосельцев с юмором оценил качество газона в Удельном парке

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Защитник "Зенита" Иван Новосельцев с юмором оценил качество газона на базе команды в Удельном парке. По фотографии в "Инстаграме" видно, что травы на поле нет. Игрок же написал следующее: "По газону вопросов нет".

 

По газону вопросов нет🙈#Novoseltsev #fczenit #training #workout #football

Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Мар 7 2017 в 2:00 PST

 

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КОММЕНТАРИИ (2)
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marksan

А это ЧМО играло?

13:49

werder63

Новосельцев? Что то знакомое! Вспомнил, наверное он в Кривом зеркале у Петросяна сейчас выступает! А когда-то вроде бы в футбол где-то играл....

13:46

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