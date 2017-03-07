Новосельцев с юмором оценил качество газона в Удельном парке

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев с юмором оценил качество газона на базе команды в Удельном парке. По фотографии в "Инстаграме" видно, что травы на поле нет. Игрок же написал следующее: "По газону вопросов нет".

По газону вопросов нет🙈#Novoseltsev #fczenit #training #workout #football Публикация от Ivan Novoseltsev (@inovoseltsev) Мар 7 2017 в 2:00 PST