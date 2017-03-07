Новосельцев с юмором оценил качество газона в Удельном парке

Защитник "Зенита" Иван Новосельцев с юмором оценил качество газона на базе команды в Удельном парке. По фотографии в "Инстаграме" видно, что травы на поле нет. Игрок же написал следующее: "По газону вопросов нет".
Защитник "Зенита" Иван Новосельцев с юмором оценил качество газона на базе команды в Удельном парке. По фотографии в "Инстаграме" видно, что травы на поле нет. Игрок же написал следующее: "По газону вопросов нет".
marksan
А это ЧМО играло?
13:49
werder63
Новосельцев? Что то знакомое! Вспомнил, наверное он в Кривом зеркале у Петросяна сейчас выступает! А когда-то вроде бы в футбол где-то играл....
13:46