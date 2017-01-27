Новосельцев пропустит второй сбор "Зенита" из-за микротравмы

Как стало известно "СЭ", защитник "Зенита" Иван Новосельцев не полетел на второй тренировочный сбор команды из-за микротравмы. 25-летний россиянин не успел восстановиться от повреждения. На данный момент неизвестно, когда футболист сможет приступить к занятиям в общей группе.
Напомним, что второй сбор зенитовцев пройдет в Испании с 27 января по 6 февраля. За это время сине-бело-голубые проведут пять контрольных матчей. Ранее сообщалось, что главный тренер петербуржцев Мирча Луческу взял в Аликанте 30 человек. Помимо Новосельцева в этот список не попали нападающий Александр Кержаков, а также полузащитники Виктор Файзулин и Александр Рязанцев.
Александр Кержаков и Новосельцев не полетели на второй сбор "Зенита"
Felix BARSA
Ваня сам себя наказал, вместо игр за Ростов с Баварией и Атлетико полирует лавку и лечится... Урок тем, кто еще рвется в наши так называемые топ клубы!
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foreverCSKAforever
Не стоило делать "ёрш" из баксов и евров.
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Chepololloo
С очередной загубленной карьерой бомжами игроку
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