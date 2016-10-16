Николай Заболотный: "Сейчас надо бросить все силы на "Спартак"

Голкипер "Урала" Николай Заболотный после матча 10-го тура премьер-лиги против "Зенита" (0:2) отметил, что его команде не повезло. По словам вратаря, во второй половине соперник играл по счету и ничем не удивил.

- Конечно, мы хотели рассчитывать на большее, но у "Зенита" в первом тайме было большое преимущество, и они забили гол, - приводит "Р-Спорт" слова Заболотного. - А далее соперник начал играть по счету, ловя на контратаках. В принципе, "Зенит", не сказал бы, что чем-то впечатлил. Это организованная команда, которая играла хорошо, но нам чуточку не повезло.

Если бы это поражение было первым, то можно было бы говорить, что ничего страшного, а так у нас очков не так много. Сейчас надо бросить все силы на "Спартак" и дать им бой. Надо обыгрывать "Спартак". Судейство? Мне вообще неинтересны эти вопросы.