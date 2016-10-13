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Николай Заболотный: "Иногда с Павлюченко и Павленко говорим о "Спартаке"

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Вратарь "Урала" Николай Заболотный рассказал, что периодически общается на тему "Спартака" со своими партнерами по команде – Александром Павленко и Романом Павлюченко, сообщает "Спорт день за днем". Все трое когда-то выступали в составе красно-белых.

– С форвардом "Урала" Романом Павлюченко в "Спартаке" вы не пересекались, однако наверняка находите общие темы для разговоров...

– Безусловно. Мы очень хорошо общаемся, иногда с Романом и Саней Павленко затрагиваем в беседах тему "Спартака".

– Павлюченко и в 34 года остается грозным бомбардиром, способным решить любой эпизод. Чувствуются уровень и опыт?

– Конечно! Роман очень хорошо взаимодействует с партнерами, на его счету три забитых мяча. Грозный нападающий, который не только опасен у чужих ворот, но и играет важную, ответственную роль при "стандартах" у нашей штрафной.

Дополнительная информация

http://www.sportsdaily.ru/articles/nikolaj-zabolotnyj-zenit-dlya-menya-takoj-zhe-sopernik-kak-i-vse-ostalnye

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