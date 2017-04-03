Николай Трубач: "Вполне возможно, график матчей "Спартака" составляется в интересах конкурентов"

Известный эстрадный исполнитель, болельщик "Спартака" Николай Трубач в интервью "СЭ" отметил, что решение РФПЛ о проведении матчей красно-белых против "Оренбурга" и "Зенита"​ в позднее время является неправильным. По его словам, это могло быть сделано в интересах конкурентов.

– Бурю негодования у многих спартаковских болельщиков вызвало расписание на три ближайших тура. Встреча с "Оренбургом" – в понедельник, с "Зенитом" – в 20.00 воскресенья.

– Остается только глубоко вздохнуть. Товарищи, которые составляют календарь, как мне кажется, не понимают в футболе ничего. Это доказано годами.

– Например?

– Ставить матч зимой на Урале или в Сибири. А потом за пару дней до игры переносим ее на поле соперника. Неужели они думают, что 28 февраля на этот раз точно выглянет солнце, а трава вырастет по пояс? Это же смешно!

– Живи вы не в Москве, а в дальнем Подмосковье, в Тушино на "Оренбург" и "Зенит" не поехали бы?

– На эту тему прекрасно высказался Федун пару лет назад: "Позднее начало – преступление перед фанатами". "Спартак" дает треть посещаемости всего турнира. И ему вновь ставят матчи на такое время. Рецидив. Что это значит? А. Федун для них не указ, будем делать, как хотим. Вполне возможно, это сделано в интересах конкурентов. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Николая Трубача - по ссылке