Николай Трубач: "Спартак" еще не достиг того уровня, чтобы бояться себя"

Известный эстрадный исполнитель, болельщик "Спартака" Николай Трубач в интервью "СЭ" отметил, что интрига в борьбе за чемпионский титул сохраняется, несмотря на преимущество красно-белых над конкурентами в шесть очков. По его словам, выйти на первое место имеют шансы "Зенит", ЦСКА и "Краснодар".

- До конца чемпионата 10 туров. "Спартак" уверенно лидирует. Все хорошо?

– Конечно, но тревога есть. И она обоснованна. Еще далеко не все решено, команде придется сильно постараться, чтобы закончить чемпионат на первом месте.

– Перед возобновлением сезона отрыв от преследователей составлял 5 очков, затем увеличился до 8, но сейчас осталось 6. Среди болельщиков не утихают споры, увеличил ли "Спартак" преимущество над соперниками или позволил им приблизиться. Вы какой вариант выбираете?

– Оторвался, безусловно. Ни одной простой игры весной "Спартак" не провел. Думаю, программа-максимум выполнена. Но 6 очков не комфортный гандикап: пара осечек – и преимущества нет. Словом, интрига будет жива до последнего.

– Защитник красно-белых Андрей Ещенко считает, что команда должна опасаться самой себя. А вы кого видите главным конкурентом москвичей?

– "Спартак" еще не достиг того уровня, чтобы бояться себя. ЦСКА, "Зенит" и "Краснодар" – главные преследователи. Стоит ожидать подвоха и от середняков, которые ни за что не борются. (Сергей АСТАХОВ)

Полностью интервью Николая Трубача - по ссылке