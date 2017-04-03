Николай Трубач: "Не считаю, что в отношении "Спартака" существует судейский заговор"

Известный эстрадный исполнитель, болельщик "Спартака" Николай Трубач в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые не обращают внимания на судей, потому что идут на первом месте. По его словам, против команды нет никакого заговора, несмотря на то, что "Спартак" еще ни разу не бил пенальти в этом чемпионате.

- "Спартак" ни разу не пробил пенальти. Происки арбитров или просто команда не дает повода наказать соперника 11-метровым?

– Не припомню, чтобы кому-то оторвали ноги, и судьи не поставили "точку". "Спартак" выигрывает и не истерит. Пока первое место твердое, спартаковцы не обращают внимания на эту тему. Но сам факт удивителен – ни одного пенальти. Команда играющая, создает моменты в чужой штрафной. Такие пенальти, как ставят другим, "Спартак" должен бить по три штуки за матч.

– Есть объяснение, почему по-разному трактуются эпизоды?

– Судьи, наверное, считают, что раз забивают с игры, то пенальти ни к чему.

– В прошлом сезоне было наоборот. Красно-белые получили 11-метровый в свои ворота только в 30-м туре.

– Не стоит проводить аналогии. Не считаю, что в отношении "Спартака" существует вселенский заговор.

Полностью интервью Николая Трубача - по ссылке