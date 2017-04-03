Николай Трубач: "Луиз Адриану сильнее Халка"

Известный эстрадный исполнитель, болельщик "Спартака" Николай Трубач в интервью "СЭ" отметил, что нападающий красно-белых Луиз Адриану - лучший нападающий в истории чемпионата России. По его словам, даже бывший игрок "Зенита" Халк не сравнится с новичком "Спартака".

- Луиз Адриану. Что скажете о нем? "Милан" вот согласился отпустить не проходившего в состав форварда бесплатно, лишь бы сэкономить миллионы евро на его зарплате.

– А что собой сейчас представляет "Милан"? Стал заштатным клубом, который даже в Италии уже многие годы ни на что не претендует. То, что бразилец не заиграл там, ни о чем не говорит. Адриану – признанный бомбардир, умеет решать задачи. В "Шахтере" считался мегазвездой, выступал за сборную. Так что это очень качественная покупка. Луиз – лучший нападающий в чемпионате России. Таких форвардов у нас еще не было.

– Постойте, а как же Халк?

– А что Халк? Ну, забил порядка ста голов за "Порту" и "Зенит", но в РФПЛ за четыре года почти ничего не выиграл. Луиз Адриану наколотил больше сотни только за "Шахтер". И оба, кстати, побеждали в Кубке УЕФА.

– Но ведь Халк тянул "Зенит" за собой, был лидером.

– Это классический седьмой номер. Адриану же начал решать на поле с первой же встречи в Краснодаре. Жаль, что он получил травму.

– Давайте поставим точку в этом противостоянии. Спартаковец сильнее бывшего зенитовца?

– Как нападающий – однозначно. У Луиза за матч может возникнуть пара моментов – и он оба реализует. Халк будет иметь десяток – и не забьет. Не подумайте, что я предвзято отношусь к экс-зенитовцу, это отличный футболист, но в чемпионате России на сегодня Адриану лучший. (Сергей АСТАХОВ)