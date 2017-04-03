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Николай Трубач: "Каррера ничего "Спартаку" не дал"

2004 года. Николай ТРУБАЧ, Егор ТИТОВ и Владимир ПРЕСНЯКОВ-старший в матче команды артистов и звезд "Старко". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
2004 года. Николай ТРУБАЧ, Егор ТИТОВ и Владимир ПРЕСНЯКОВ-старший в матче команды артистов и звезд "Старко". Фото Александр ФЕДОРОВ, "СЭ"
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Известный эстрадный исполнитель, болельщик "Спартака" Николай Трубач дал громкое интервью "СЭ". И среди прочего раскритиковал главного тренера лидера чемпионата Массимо Карреру.
 
Дмитрий АЛЕНИЧЕВ.Дмитрий Аленичев: "Каррера работает здорово. Ни о каком "багаже" речи быть уже не может"

– Что дал Массимо Каррера "Спартаку"?

– Мое мнение – ничего.

– ?!

– Да, я так считаю.

– А эмоции, о которых говорят футболисты?

– Они всегда в "Спартаке" присутствовали. Что может сказать Массимо футболистам? Кто поймет итальянский?

Боккетти. Кутепов, Комбаров, Глушаков, Самедов.

– По Боккетти вопросов нет. А остальные?

– У Ильи итальянский агент. Другие в сборной работали с Капелло, частично понимают язык.

– Допускаю, что так и есть. Но даже самый главный мотиватор в "Спартаке" на русском не всегда мог достучаться до команды. А раз Каррера смог передать эмоции, тогда, ребята, верните зарплату за прошлый год. Трудно представить, что футболиста надо заставлять играть. Тренер должен расставить людей, рассказать план на матч и сидеть на скамейке, курить бамбук.

 
Январь. Абу-Даби. Тренировка "Спартака". Тренер Роман ПИЛИПЧУК (в светлой футболке) с игроками красно-белых.Пилипчук - незаметный герой "Спартака"

– Трудно представить Карреру, спокойно наблюдающего за происходящим на поле...

– Мое мнение таково: итальянец в нынешнем штабе не главная движущая сила. Есть и другие грамотные люди, которые пришли в команду.

– Вот тут интересно. Кто же?

– К примеру, Пилипчук. Слышал, что спартаковцы очень хорошо о нем отзываются.

– И все же – заслуга Карреры в результате есть?

– Не станет "Спартак" чемпионом, всех отправят домой в Италию. Ничего не имею против тренера. Но, повторю, если футболистам не хватало мотивации, то пусть вернут зарплату.

Полностью интервью Николая Трубача - по ссылке

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 21-й тур
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КОММЕНТАРИИ (11)
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Пиитерец

spartak ekspress___за каждое очко бороться==== Плюсую!++++++

00:32

Thomas_Boy

Профиль Николая Трубача - на эмблему Великого "Спартака"!!!

00:27

Arsenalmys

Вы еще Лозу спросите.

00:23

Jean4

Старого друга Егора Ильича хочет вернуть в тренерский штаб? =)

00:21

spartak ekspress

за каждое очко бороться

00:18

Obl2007

Еще один великий футбольный эксперт... Кому интересно мнение всяких боярских , трубачей и т д ????

00:10

UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)

очередной "звездный" болельщег свинофермы! понос сознания. в лучших традициях срамтачей. у попсы и поклонники соответствующие).

00:09

efan ekoku

Голубая Луна прав как никогда)

00:09

Chibisov

А теперь можно Бориса Моисеева спросить его мнение так же актуально как и Трубача)

00:09

Byram

Трубач плохого не посоветует! :-) Лицо клуба! :-) Верните Аленичева! :-) На его багаже все играете! :-)

00:05

spetrov

Не мое, конечно, дело. Но мнение Трубача, безусловно, важно. :)

00:04

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