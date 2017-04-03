Николай Трубач: "Каррера ничего "Спартаку" не дал"

– Что дал Массимо Каррера "Спартаку"?
– Мое мнение – ничего.
– ?!
– Да, я так считаю.
– А эмоции, о которых говорят футболисты?
– Они всегда в "Спартаке" присутствовали. Что может сказать Массимо футболистам? Кто поймет итальянский?
– Боккетти. Кутепов, Комбаров, Глушаков, Самедов.
– По Боккетти вопросов нет. А остальные?
– У Ильи итальянский агент. Другие в сборной работали с Капелло, частично понимают язык.
– Допускаю, что так и есть. Но даже самый главный мотиватор в "Спартаке" на русском не всегда мог достучаться до команды. А раз Каррера смог передать эмоции, тогда, ребята, верните зарплату за прошлый год. Трудно представить, что футболиста надо заставлять играть. Тренер должен расставить людей, рассказать план на матч и сидеть на скамейке, курить бамбук.
– Трудно представить Карреру, спокойно наблюдающего за происходящим на поле...
– Мое мнение таково: итальянец в нынешнем штабе не главная движущая сила. Есть и другие грамотные люди, которые пришли в команду.
– Вот тут интересно. Кто же?
– К примеру, Пилипчук. Слышал, что спартаковцы очень хорошо о нем отзываются.
– И все же – заслуга Карреры в результате есть?
– Не станет "Спартак" чемпионом, всех отправят домой в Италию. Ничего не имею против тренера. Но, повторю, если футболистам не хватало мотивации, то пусть вернут зарплату.
Пиитерец
spartak ekspress___за каждое очко бороться==== Плюсую!++++++
00:32
Thomas_Boy
Профиль Николая Трубача - на эмблему Великого "Спартака"!!!
00:27
Arsenalmys
Вы еще Лозу спросите.
00:23
Jean4
Старого друга Егора Ильича хочет вернуть в тренерский штаб? =)
00:21
spartak ekspress
за каждое очко бороться
00:18
Obl2007
Еще один великий футбольный эксперт... Кому интересно мнение всяких боярских , трубачей и т д ????
00:10
UrodbI (Pa3baHeH Docpo4Ho)
очередной "звездный" болельщег свинофермы! понос сознания. в лучших традициях срамтачей. у попсы и поклонники соответствующие).
00:09
efan ekoku
Голубая Луна прав как никогда)
00:09
Chibisov
А теперь можно Бориса Моисеева спросить его мнение так же актуально как и Трубача)
00:09
Byram
Трубач плохого не посоветует! :-) Лицо клуба! :-) Верните Аленичева! :-) На его багаже все играете! :-)
00:05
spetrov
Не мое, конечно, дело. Но мнение Трубача, безусловно, важно. :)
00:04