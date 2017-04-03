Николай Трубач: "Если "Спартак" не станет чемпионом сейчас, то обязательно сделает это в 2018-м"

Известный эстрадный исполнитель, болельщик "Спартака" Николай Трубач в интервью "СЭ" отметил, что в следующем году красно-белые также смогут рассчитывать на чемпионство. По его словам, команда становится чемпионом.

– Сколько процентов из 100 дадите на чемпионство "Спартака"?

– 50, не больше. А ЦСКА и "Зениту" не дал бы и 25. Очень нестабильно все выступают. До конца чемпионата споткнется каждый.

– Победа армейцев станет для вас ударом?

– Еще большим будет титул "Зенита" (смеется). У ЦСКА сыгранная команда, в составе лучшие вратарь и защитники страны, только скамейки не хватает. Но говорить, что армейцы посыплются, не стоит. Большое дело выиграть в Грозном, а ЦСКА это смог сделать.

– Многие специалисты говорят, что если "Спартаку" становиться чемпионом, то только сейчас – мол, другого шанса может и не быть.

– Согласен. "Спартак" реально сильная команда. И грех не воспользоваться тем, что не идет у конкурентов. Они проходят через то, что красно-белые пережили в прошлом году – перестройку состава.

Даже если красно-белые не станут чемпионами сейчас, то обязательно сделают это в 2018-м. Коллектив становится мощнее. На третий год "Спартак" должен точно брать титул. Руководство настроено на победу – больше в клубе нет ситуации лебедя, рака и щуки.

"Спартак" станет расти и расти. Бывают провалы, но это нормально. А если золото взять сейчас, следующий чемпионат команда выиграет в одну калитку. (Сергей АСТАХОВ)