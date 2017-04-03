Николай Трубач: "Аленичев тоже мог бы сейчас лидировать со "Спартаком"

Известный эстрадный исполнитель, болельщик "Спартака" Николай Трубач в интервью "СЭ" отметил, что красно-белые могли бы находиться в лидерах чемпионата и с Дмитрием Аленичевым. По его словам, бывший тренер сделал в команде всю грязную работу перед своей отставкой.

– Не будь досадного поражения от АЕК и последовавшей за этим отставки, Аленичев тоже лидировал бы в чемпионате?

– При тех новичках, что появились, – да. Все забывают, что "Спартак" стал непобедимым еще прошлой весной – при Дмитрии Анатольевиче и Егоре Ильиче. Да, случилась осечка с "Уфой", но та встреча уже ничего не значила. А как начался нынешний чемпионат? Грохнули "Арсенал", показав классный футбол.

– Но потом случился АЕК.

– Постойте, в 40-градусную жару на Кипре команда выглядела неплохо. Могли забить мяча три, и тогда вопрос о проходе в следующий раунд оказался бы решен.

– "Спартак" при Аленичеве стал бы чемпионом?

– Никто уже не узнает. Как и нельзя утверждать, что золото возьмут при Каррере. Хотя все на это надеемся. Аленичев проделал в команде всю грязную работу – убрал весь балласт, занимался этим целый год. Это самая неблагодарная вещь в жизни тренера – он резал мясо, кровь брызгала во все стороны. Дмитрию никого не купили, играл теми, кто есть. Критика за семь защитников с "Ростовом"? Посмотрите, кто сидел на скамейке. По-другому тогда не получилось бы.

Полностью интервью Николая Трубача - по ссылке