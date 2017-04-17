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Николай Писарев: "На месте Промеса я бы не спешил уходить из "Спартака"

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Бывший нападающий "Спартака" Николай Писарев выразил мнение, что форварду Квинси Промесу не стоит торопиться уходить из клуба. Промес в текущем сезоне отметился 10 голами и 10 передачами в 19 матчах чемпионата России.

– У "Спартака" намечается Лига чемпионов, поэтому надо удерживать Промеса, - сказал Писарев. - Выступление в еврокубках может принести неплохие деньги, которые без голландца можно не заработать. На его месте я бы не спешил уходить. Здесь он – футболист топ-уровня и чувствует себя как дома. В нашем чемпионате у него не будет проблем. Непонятно, придет ли ему предложение из клуба, который будет играть в Лиге чемпионов. В любом случае, на новом месте нужно будет адаптироваться, выигрывать конкуренцию. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Оставайся, Промес, с нами, будешь нашим королем

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КОММЕНТАРИИ (1)
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изсибири

Главное чтобы Каррера остался...

14:45

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