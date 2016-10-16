Николай Левников: "Зенит" всегда судили московские арбитры"

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что матчи "Зенита" всегда обслуживали арбитры из Москвы. Он отметил, что в этом нет никаких нарушений положения о назначении. После матча 10-го тура чемпионата России "Урал" – "Зенит" (0:2) главный тренер питерцев Мирча Луческу заявил, что он не понимает, почему игры его команды часто судят московские арбитры.
– На матчи немосковских команд назначаются московские арбитры, – сказал Левников. – На матч "Зенита" с московскими командами ни разу не назначался арбитр из Москвы. С точки зрения положения о назначении, никаких нарушений не происходит, а за всю историю "Зенит" всегда судили московские арбитры.
Вообще ни в одной стране, ни в ФИФА, ни в УЕФА не учитывается вопрос, что арбитр из какого-то города является конкурентом какого-то клуба. Судьи не являются болельщиками ни одной из команд и придерживаются только принципа нейтральности. На игру "Зенита" с одной из московских команд не будет назначен московский судья без согласия санкт-петербургского клуба.
Патриот Сибири
Проблема не в городе. Проблема в самих питерских: комплексы у них. Того и гляди, как северокорейцы, в чучхе подадутся лишь бы быть как москвичи. Только у них какое-то превратное представление о Москве. Да и сами себе они никогда не признаются в этом. Классический Раскольников: тварь ли я дрожащая или право имею.
20:28
funyaka
Tribunal Z = одна ошибка! АХАХАХХАХАХА!! В ГОЛОСИНУ!
20:12
Sandberg
..На матч "Зенита" с московскими командами ни разу не назначался арбитр из Москвы.. ---------- Прям так уж и ни разу)
20:11
Tribunal Z
"Реалист" это в чём судьи Зениту помогают? Одна ошибка за 10 туров судьи это судейская помощь Зениту? А сколько на точку не поставили когда игроков Зенита сбивали считал? Вся беда что ты в футболе не разбираешься, а судишь только то что Зенит впереди таблицы. А если бы разбирался то увидел как парни играют и что всё абсолютно по игре.
20:06
Веефника
Это всем понятно, что лучшие специалисты в любой области деятельности обязательно оказываются в Москве, которая, как пылесос втягивает в себя только самое лучшее. Поэтому всем немосковским клубам страшно повезло, что их матчи судят лучшие арбитры. А вот московские клубы просто задыхаются от непрофессионального судейства провинциалов и не могут добиться сколько-нибудь значимых успехов, то и дело вылетая в низшие дивизионы. Об этом и Гинер и Федун твердят, не переставая. С учетом этого постоянного фактора, нужно на матч с московскими клубами выставлять не 11, а 10 футболистов от провинциальных клубов. Это уровняет шансы команд на победу. Что и показала игра Спартака с Ростовом! Все по справедливости. А иначе у Ростова при численном равенстве было бы больше шансов победить Спартак при ужасном судействе Безбородова.
20:04
KuziakaPm
Зенит всегда ноет.
19:58
Реалист!
А чего это у цыгана начался понос? Судьи очень даже помогают Зениту. А вот Ростов убивают в каждом матче!
19:56