Николай Левников: "Зенит" всегда судили московские арбитры"

Председатель судейского комитета РФС Николай Левников заявил, что матчи "Зенита" всегда обслуживали арбитры из Москвы. Он отметил, что в этом нет никаких нарушений положения о назначении. После матча 10-го тура чемпионата России "Урал" – "Зенит" (0:2) главный тренер питерцев Мирча Луческу заявил, что он не понимает, почему игры его команды часто судят московские арбитры.

– На матчи немосковских команд назначаются московские арбитры, – сказал Левников. – На матч "Зенита" с московскими командами ни разу не назначался арбитр из Москвы. С точки зрения положения о назначении, никаких нарушений не происходит, а за всю историю "Зенит" всегда судили московские арбитры.

Вообще ни в одной стране, ни в ФИФА, ни в УЕФА не учитывается вопрос, что арбитр из какого-то города является конкурентом какого-то клуба. Судьи не являются болельщиками ни одной из команд и придерживаются только принципа нейтральности. На игру "Зенита" с одной из московских команд не будет назначен московский судья без согласия санкт-петербургского клуба.