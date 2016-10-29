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Николай Левников: "У Николаева спокойно-уравновешенный стиль судейства"

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Бывший президент Коллегии футбольных арбитров России Николай Левников перед матчем 12-го тура чемпионата России между "Спартаком" и ЦСКА отметил, что главный судья Алексей Николаев, который будет обслуживать встречу, обладает авторитетом у игроков, болельщиков и специалистов. По его словам, арбитр относится к числу тех, которые не разбрасываются "горчичниками".

– На дерби будет работать один из ведущих арбитров России, – приводит RT слова Левникова. – То, что Николаев заслуживает такой оценки, – факт. У него таких экзаменов было уже много. На всех встречах "Спартака" и ЦСКА он справлялся с обязанностями очень хорошо. Алексей обладает авторитетом у игроков, болельщиков, специалистов. Это правильное и логичное назначение. Хочется пожелать ему удачи.

Николаев – такой арбитр, который "горчичниками" не разбрасывается. Он показывает только в тех случаях, когда это прямо необходимо для управления игрой. Судейских стилей существует только два: авторитарный и спокойно-уравновешенный. Алексей принадлежит ко второму типу. Если ничего экстравагантного не произойдет, то в такой игре именно этот стиль поможет Николаеву справиться.

 

 

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https://russian.rt.com/sport/article/328870-nikolaev-spartak-cska

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