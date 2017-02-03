10:23 3 февраля | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Николас Ломбертс: "Зенит" пообещал, что летом я могу уйти"

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Защитник "Зенита" Николас Ломбертс сообщил, что уйдет из клуба летом. У бельгийца были предложения этой зимой, однако питерцы так и не согласились продать его. Его контракт рассчитан до лета 2018 года. В 31-летнем футболисте заинтересованы "Андерлехт", "Брюгге", "Гент" и "Остенде".

Мне пообещали, что летом я могу перейти в любой клуб, в который захочу сам. Я рассчитываю, что они выполнят свое обещание, – цитирует voetbalkrant.com Ломбертса.

 

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КОММЕНТАРИИ (5)
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Gogy

Enich может тебе языком лучше попробовать, а то из-под Клавы какая-то чушь бездоказательно лезет...

12:36 3 февраля

Enich

а из сенита никто просто так не уходил:) перейти в сенит - это завершить карьеру.

11:55 3 февраля

zenit08

foreverCSKAforever === "Тем более, что зимой тебя уже отпустили, исполнив предыдущее обещание." Ахахаха. Если серьезно, Зенит с Ломбертсом ведет себе очень не красиво. Николас много лет отдал клубу. Практически его легенда. Перестал попадать в состав, бывает, но отпустить-то можно было.

11:29 3 февраля

foreverCSKAforever

Тем более, что зимой тебя уже отпустили, исполнив предыдущее обещание.

11:16 3 февраля

foreverCSKAforever

Ну раз обещали, значит отпустят. Это же Зенит! Нехорошо, Коля, не доверять родному клубу.

11:15 3 февраля

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