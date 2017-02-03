Николас Ломбертс: "Зенит" пообещал, что летом я могу уйти"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс сообщил, что уйдет из клуба летом. У бельгийца были предложения этой зимой, однако питерцы так и не согласились продать его. Его контракт рассчитан до лета 2018 года. В 31-летнем футболисте заинтересованы "Андерлехт", "Брюгге", "Гент" и "Остенде".
– Мне пообещали, что летом я могу перейти в любой клуб, в который захочу сам. Я рассчитываю, что они выполнят свое обещание, – цитирует voetbalkrant.com Ломбертса.
Gogy
Enich может тебе языком лучше попробовать, а то из-под Клавы какая-то чушь бездоказательно лезет...
12:36 3 февраля
Enich
а из сенита никто просто так не уходил:) перейти в сенит - это завершить карьеру.
11:55 3 февраля
zenit08
foreverCSKAforever === "Тем более, что зимой тебя уже отпустили, исполнив предыдущее обещание." Ахахаха. Если серьезно, Зенит с Ломбертсом ведет себе очень не красиво. Николас много лет отдал клубу. Практически его легенда. Перестал попадать в состав, бывает, но отпустить-то можно было.
11:29 3 февраля
foreverCSKAforever
Тем более, что зимой тебя уже отпустили, исполнив предыдущее обещание.
11:16 3 февраля
foreverCSKAforever
Ну раз обещали, значит отпустят. Это же Зенит! Нехорошо, Коля, не доверять родному клубу.
11:15 3 февраля