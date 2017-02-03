Николас Ломбертс: "Зенит" пообещал, что летом я могу уйти"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс сообщил, что уйдет из клуба летом. У бельгийца были предложения этой зимой, однако питерцы так и не согласились продать его. Его контракт рассчитан до лета 2018 года. В 31-летнем футболисте заинтересованы "Андерлехт", "Брюгге", "Гент" и "Остенде".

– Мне пообещали, что летом я могу перейти в любой клуб, в который захочу сам. Я рассчитываю, что они выполнят свое обещание, – цитирует voetbalkrant.com Ломбертса.