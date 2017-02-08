Николас Ломбертс: "С русскими нелегко вести переговоры"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс выразил мнение, что трансферные переговоры с российскими клубами проводить достаточно непросто. Летом прошлого года футболист мог перейти в "Андерлехт", но трансфер не состоялся. По словам игрока, причиной срыва сделки стала позиция брюссельцев.

- С русскими тяжело вести переговоры, - цитирует voetbalbelgie.be Ломбертса. - Один называет одну сумму, другой - уже другую. Приходится общаться с семнадцатью людьми. С "Андерлехтом" я беседовал напрямую, без посредников. Если бы "Андерлехт" сразу согласился, то трансфер бы состоялся. Но ждать до последнего, когда "Зенит" уже продал Гарая, было неправильно. Однако я никого не виню.