Николас Ломбертс: "Остановите, Коле надо выйти" – классная песня!

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс после матча 29-го тура чемпионата России с "Краснодаром" (1:0) поблагодарил болельщиков за поддержку. Эта встреча стала для 32-летнего бельгийца последней в команде из Санкт-Петербурга. Летом он перейдет в "Остенде".

– Я отдал все "Зениту". Рад, что играл здесь, – сказал Ломбертс. – Очень уважаю болельщиков и город. И знаю, что они уважают меня.

– Сегодня болельщики устроили для вас что-то невероятное!

– Когда они 60 минут распевали мое имя – это супер!

– Никогда такого не видели?

– Нет. А вы? (Смеется). Отлично! У "Зенита" самые лучшие болельщики.

– Не появилось желания остаться?

– Хочу попасть на чемпионат мира в России. Может быть, хотя бы на нем получится сыграть на новом стадионе.

– Чувствуете себя счастливым?

– Конечно! Я знал, что болельщики будут делать акцию, но не ожидал, что такую.

– В целом ваши ощущения от происходящего.

– Я рад, что смог сыграть сегодня две минуты. Классная песня: "Остановите, Коле надо выйти!". Спасибо болельщикам. Я уже думал, что сыграю только одну минуту, но тренер дал мне чуть больше (улыбается).

– Кому подарили букет цветов?

– Жене. Она тоже была здесь 10 лет. Сказал ей "спасибо". Сейчас мы едем домой. Она рада, и я понимаю ее. Но мы вернемся в Петербург еще много-много раз.

– Прошлись напоследок по стадиону?

– Да. Сегодня были мои последние минуты на "Петровском". Дверь закрывается. Это будет тяжело для меня.

– А еще сегодня был футбол...

– Я не смотрел (общий смех). Смотрел за болельщиками. Это было очень интересно. Спасибо им за все! (Сергей ЯРЕМЕНКО)

Трансляция матча "Зенит" – "Краснодар" //

Фанаты "Зенита" проводили Ломбертса //

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