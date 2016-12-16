Николас Ломбертс: "Не понимаю, почему "Зенит" не дает мне сменить команду"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс не понимает, почему клуб не позволяет ему уйти. Бельгиец добавил, что получает в "Зените" слишком мало игрового времени. Ломбертс выступает за питерский клуб с 2007 года. В этом сезоне он принял участие в пяти матчах.

– Я не понимаю, почему я не могу покинуть "Зенит" после 10 лет выступлений за него. Я нахожусь в роли запасного и понимаю, что в клубе на меня больше не рассчитывают, однако и сменить команду тоже не дают, приводит портал nieuwsblad.be слова Ломбертса. – Возможно, мне стоило бы сменить команду летом и уехать в Бельгию, но тогда просили подождать. Я готов ждать и дальше, однако открыт для новых предложений.

Самая большая ошибка – что я не перешел в "Бешикташ", когда это было возможно. Жаль, но сделка сорвалась по вине турецкой команды уже в последний момент. Но что делать, я буду искать другие возможности.