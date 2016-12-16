17:08 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Николас Ломбертс: "Не понимаю, почему "Зенит" не дает мне сменить команду"

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Защитник "Зенита" Николас Ломбертс не понимает, почему клуб не позволяет ему уйти. Бельгиец добавил, что получает в "Зените" слишком мало игрового времени. Ломбертс выступает за питерский клуб с 2007 года. В этом сезоне он принял участие в пяти матчах.

– Я не понимаю, почему я не могу покинуть "Зенит" после 10 лет выступлений за него. Я нахожусь в роли запасного и понимаю, что в клубе на меня больше не рассчитывают, однако и сменить команду тоже не дают, приводит портал nieuwsblad.be слова Ломбертса. – Возможно, мне стоило бы сменить команду летом и уехать в Бельгию, но тогда просили подождать. Я готов ждать и дальше, однако открыт для новых предложений.

Самая большая ошибка – что я не перешел в "Бешикташ", когда это было возможно. Жаль, но сделка сорвалась по вине турецкой команды уже в последний момент. Но что делать, я буду искать другие возможности.

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КОММЕНТАРИИ (8)
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Jean4

Не мудрено, кто провел здесь пару сезонов и больше, все стремятся покинуть бомжатник.

19:27

зенит-супер-чемпион

зенит- это сила.

19:10

Митюня

Потому что Зенит - это рабство.

18:58

Джин_SM(v3)

10 лет Ломбертс выступал за за Зенит?!!!!

18:58

Parasenok

Ещё летом Николас Ломбертс объяснялся в любви Зениту. Типа, хотел завершить карьеру в бомжатнике. А прошло полгода и любви , и желания остаться , оказывается и не было )))

18:46

giperforg

"Самая большая ошибка – что я не перешел в "Бешикташ", когда это было возможно. Жаль, но сделка сорвалась по вине турецкой команды уже в последний момент." А Зенит тогда тут причем?

18:35

shpasic

так примерно ему говорят Дюков, Миллер и Орлов)

17:19

shpasic

Коля, без тебя у нас защитников НЕТУ!

17:19

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