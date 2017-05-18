Николас Ломбертс: "До скорой встречи! Мое имя "Зенит"!"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс эмоционально попрощался с болельщиками команды. Бельгиец выступает в питерском клубе с 2007 года, а летом перейдет в "Остенде". После вчерашнего матча 29-го тура чемпионата России против "Краснодара" (1:0) болельщики чествовали футболиста. На прощание Ломбертс надел футболку, сшитую из всех форм "Зенита" за 10 лет.

"Спасибо всем за огромные почести, оказанные мне вчера на "Петровском"! Я не мог бы и мечтать о лучшем способе попрощаться со всеми вами! Я никогда не видел ничего подобного и был очень впечатлен и переполнен эмоциями. Для меня было честью играть 10 лет за этот клуб и для лучших болельщиков в мире. Это были лучшие 10 лет в моей жизни. Вы давали мне силы играть, выкладываясь по полной в каждой игре. Я буду очень по вам скучать и вы навсегда останетесь в моем сердце. До скорой встречи! Мое имя "Зенит!" – написал Ломбертс на своей странице в Инстаграме.