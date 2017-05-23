Николас Ломбертс: "До сих пор не могу осознать до конца, что ухожу из "Зенита"

Защитник Николас Ломбертс подчеркнул, что ему тяжело дается уход из "Зенита". Бельгиец провел в питерском клубе 10 лет, этим летом он покинет команду и перейдет в "Остенде".

- Я не могу осознать это до конца. Это все еще нереально, - цитирует fontanka.ru Ломбертса. - Это 10 лет моей жизни. Я много об этом думал в последнее время. И мне кажется, я только начинаю осознавать, что я ухожу из "Зенита". Игра с "Краснодаром" – это было невероятное прощание. Но только когда я улечу из Петербурга на самолете, я пойму, что всё, конец, обратного пути нет. И это будет так ужасно, я так буду скучать по Петербургу. Я много говорил с женой об этом.

- Кстати, что она сказала?

– Ей очень нравится Санкт-Петербург. Но теперь ее жизнь будет намного легче. У нас дочь, ей не придется летать так часто в Петербург, обе бабушки живут в Бельгии. Конечно, она будет очень сильно скучать по городу. Каждый раз в последние два года, когда мы ехали по Троицкому мосту, я говорил ей на своем диалекте: "Как же тут красиво!".

- Столько лет в России. Какой город запомнился вам больше всего?

– Не знаю. Вначале Грозный – сразу после войны, – выглядел так себе. Дороги. Отели. Мне молодому было странно это наблюдать. Нальчик странно выглядел. Мне жаль, что я не был во Владивостоке.