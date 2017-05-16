Николас Ломбертс: "Чтобы стать чемпионом, "Зениту" надо поменять игроков"

Защитник "Зенита" Николас Ломбертс отметил, что покидает команду ради того, чтобы сыграть за сборную Бельгии на чемпионате мира-2018. Следующий сезон 32-летний футболист начнет в "Остенде". Также Ломбертс подчеркнул, что сине-бело-голубые сделают все, чтобы занять второе место по итогам сезона, передает из Санкт-Петербурга корреспондент "СЭ" Сергей ЦИММЕРМАН.

– Я помню, как провел первый день в "Зените", – сказал Ломбертс. – Все было незнакомо и страшно. Десять лет спустя могу сказать, что Питер стал моим вторым, а может даже и первым домом. Но надо уезжать. Хочу поиграть еще три года и приехать в Россию на чемпионат мира.

Чтобы стать чемпионом на следующий год, надо не терять очки в таких матчах как с "Амкаром". Может, поменять игроков, центрального защитника. (Смеется). Но и сейчас мы обязаны брать второе место. Все для этого сделаем. "Зенит" сильнее ЦСКА.