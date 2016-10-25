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Николаев в дерби "Спартак" - ЦСКА:
6 матчей, 4 удаления, 0 пенальти

6 марта. Химки. ЦСКА - "Спартак" - 1:0. Алексей НИКОЛАЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
6 марта. Химки. ЦСКА - "Спартак" - 1:0. Алексей НИКОЛАЕВ. Фото Алексей ИВАНОВ, "СЭ"
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Арбитр Алексей Николаев до назначения на матч 12-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА шесть раз обслуживал дерби этих клубов – все в чемпионате России.

 
Алексей НИКОЛАЕВ (слева) назначен на столичное дерби.Николаев рассудит "Спартак" и ЦСКА

Первое дерби Николаева – 1 ноября 2008-го в Лужниках в 27-м туре чемпионата-2008, когда красно-белые прервали длительную беспроигрышную серию красно-синих, а единственный гол забил Никита Баженов. В концовке той встречи судья показал красную карточку Юрию Жиркову – за нецензурную брань.

Не обошлось без удалений и во втором дерби Николаева – 20 ноября 2010-го в 29-м туре чемпионата-2010 в Химках. Тогда судья удалил за вторую желтую карточку (формулировка – "неспортивное поведение") армейца Дейвидаса Шембераса на 51-й минуте, а на 90-й прямую красную карточку получил Николас Пареха ("грубая игра"). При этом команда Леонида Слуцкого вдесятером сумела отыграться со счета 0:1 и добилась победы – 3:1.

Было удаление и в третьем дерби Николаева – 28 апреля 2012-го в 41-м туре переходного чемпионата-2011/12 в Лужниках. На 81-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Дмитрий Комбаров ("срыв атаки"). Оба гола красно-синие провели после ударов Зорана Тошича со штрафных.

При этом Николаев не назначил в шести дерби ни одного пенальти.

Все дерби между "Спартаком" и ЦСКА арбитра Алексея НИКОЛАЕВА

Дата

Хозяева

Гости

Счет

Карточки хозяев

Карточки гостей

1.11.2008

ЦСКА

Спартак

0:1

2ж+1к

20.11.2010

ЦСКА

Спартак

3:1

3ж+1к

3ж+1к

28.04.2012

ЦСКА

Спартак

2:1

4ж+1к

22.09.2013

Спартак

ЦСКА

3:0

17.05.2015

Спартак

ЦСКА

0:4

6.03.2016

ЦСКА

Спартак

1:0

Итого: "Спартак" – ЦСКА: +2=0-4, 6-10, карточки "Спартака" – 18ж+2к, карточки ЦСКА – 11ж+2к.

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КОММЕНТАРИИ (1)
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