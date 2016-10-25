Арбитр Алексей Николаев до назначения на матч 12-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА шесть раз обслуживал дерби этих клубов – все в чемпионате России.

Первое дерби Николаева – 1 ноября 2008-го в Лужниках в 27-м туре чемпионата-2008, когда красно-белые прервали длительную беспроигрышную серию красно-синих, а единственный гол забил Никита Баженов. В концовке той встречи судья показал красную карточку Юрию Жиркову – за нецензурную брань.

Не обошлось без удалений и во втором дерби Николаева – 20 ноября 2010-го в 29-м туре чемпионата-2010 в Химках. Тогда судья удалил за вторую желтую карточку (формулировка – "неспортивное поведение") армейца Дейвидаса Шембераса на 51-й минуте, а на 90-й прямую красную карточку получил Николас Пареха ("грубая игра"). При этом команда Леонида Слуцкого вдесятером сумела отыграться со счета 0:1 и добилась победы – 3:1.

Было удаление и в третьем дерби Николаева – 28 апреля 2012-го в 41-м туре переходного чемпионата-2011/12 в Лужниках. На 81-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Дмитрий Комбаров ("срыв атаки"). Оба гола красно-синие провели после ударов Зорана Тошича со штрафных.

При этом Николаев не назначил в шести дерби ни одного пенальти.

Все дерби между "Спартаком" и ЦСКА арбитра Алексея НИКОЛАЕВА

Дата Хозяева Гости Счет Карточки хозяев Карточки гостей 1.11.2008 ЦСКА Спартак 0:1 2ж+1к 2ж 20.11.2010 ЦСКА Спартак 3:1 3ж+1к 3ж+1к 28.04.2012 ЦСКА Спартак 2:1 2ж 4ж+1к 22.09.2013 Спартак ЦСКА 3:0 3ж 2ж 17.05.2015 Спартак ЦСКА 0:4 3ж 1ж 6.03.2016 ЦСКА Спартак 1:0 1ж 3ж

Итого: "Спартак" – ЦСКА: +2=0-4, 6-10, карточки "Спартака" – 18ж+2к, карточки ЦСКА – 11ж+2к.