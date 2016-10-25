Арбитр Алексей Николаев до назначения на матч 12-го тура премьер-лиги между "Спартаком" и ЦСКА шесть раз обслуживал дерби этих клубов – все в чемпионате России.
Первое дерби Николаева – 1 ноября 2008-го в Лужниках в 27-м туре чемпионата-2008, когда красно-белые прервали длительную беспроигрышную серию красно-синих, а единственный гол забил Никита Баженов. В концовке той встречи судья показал красную карточку Юрию Жиркову – за нецензурную брань.
Не обошлось без удалений и во втором дерби Николаева – 20 ноября 2010-го в 29-м туре чемпионата-2010 в Химках. Тогда судья удалил за вторую желтую карточку (формулировка – "неспортивное поведение") армейца Дейвидаса Шембераса на 51-й минуте, а на 90-й прямую красную карточку получил Николас Пареха ("грубая игра"). При этом команда Леонида Слуцкого вдесятером сумела отыграться со счета 0:1 и добилась победы – 3:1.
Было удаление и в третьем дерби Николаева – 28 апреля 2012-го в 41-м туре переходного чемпионата-2011/12 в Лужниках. На 81-й минуте за вторую желтую карточку поле покинул Дмитрий Комбаров ("срыв атаки"). Оба гола красно-синие провели после ударов Зорана Тошича со штрафных.
При этом Николаев не назначил в шести дерби ни одного пенальти.
Все дерби между "Спартаком" и ЦСКА арбитра Алексея НИКОЛАЕВА
|
Дата
|
Хозяева
|
Гости
|
Счет
|
Карточки хозяев
|
Карточки гостей
|
1.11.2008
|
2ж+1к
|
2ж
|
20.11.2010
|
3ж+1к
|
3ж+1к
|
28.04.2012
|
2ж
|
4ж+1к
|
22.09.2013
|
3ж
|
2ж
|
17.05.2015
|
3ж
|
1ж
|
6.03.2016
|
1ж
|
3ж
Итого: "Спартак" – ЦСКА: +2=0-4, 6-10, карточки "Спартака" – 18ж+2к, карточки ЦСКА – 11ж+2к.
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