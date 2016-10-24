Николаев правильно не назначил пенальти в пользу "Зенита"

На 87-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Зенит" – "Оренбург" верное решение принял Алексей Николаев, не наказавший гостей 11-метровым. В единоборстве с Александром Кержаковым игрок гостей не нарушил правил игры. (Александр БОБРОВ)
На 87-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Зенит" – "Оренбург" верное решение принял Алексей Николаев, не наказавший гостей 11-метровым. В единоборстве с Александром Кержаковым игрок гостей не нарушил правил игры. (Александр БОБРОВ)
Производственник
merniloskut Вот научишься по русски со словарем писать без ошибок,будешь ник писать русскими буквами,будем считать ,что скоро повзрослеешь,к девчонкам допустим
22:15
pushgun
Не уподобляйтесь Геннадию Орлову, он тоже во время единоборств на плечи смотрит. На матч ТВ был повтор из которого четко видно как защитник сзади бьет Кержа под коленку, не увидеть невозможно. Не знаю, что за повтор Вы смотрите. Реальность у меня самая обыкновенная, я как болельщики Спартака не требую после матча отстранить арбитров от судейства, понимаю, что они тоже люди и могут ошибаться. Ну не поставил пеналь, просмотрел, бывает. funyaka pushgun === у вас, болел зенита, какая-то своя реальность. Я два раза посмотрел, и не увидел ударов по ногам, Керж вообще в бок заваливался...
22:12
голос из Санкт-Петербурга
Можете на x. стереть всё, что я написал, но это авторитет вашей газеты не как не поддержит. Или вы хотите стать, таким же "дном" как и СС?
21:52
голос из Санкт-Петербурга
или он такой же как и все в редакции СЭ?
21:50
голос из Санкт-Петербурга
На 87-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Зенит" – "Оренбург" верное решение принял Алексей Николаев, не наказавший гостей 11-метровым. В единоборстве с Александром Кержаковым игрок гостей не нарушил правил игры. (Александр БОБРОВ) ++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++ Я согласен, что судья имел основания НЕ назначать пенальти. Но кто такой Александр Бобров, чтобы выносить в новости самой популярной спортивной газеты (через 5 минут после окончания матча) "однозначный" вывод, о том что пенальти не было???!!! Вопрос к СЭ. Он кто? Уважаемый всеми Эксперт? Уважаемый объективный знаток судейских правил? Судья, зарекомендовавший себя непредвзятостью ни к одному из клубов или очередной неадекватный (ватный) болельщик московского клуба??????!!!!!
21:49
merniloskut
Редкость, чтобы бамжы да пеналь не заполучили халявный...
21:44
Slim Taller
Никакого нарушения не было и в помине.А деревянный Кержаков запорол все опасные моменты.Луческу.гони это полено.
21:44
shpasic
просто Зенит сэкономил пенальти на другие матчи.
21:42
Тот самый Зануда
Не,ну если авторитетный эксперт сказал,что нарушения не было,значит не было.
21:41
Ленинградец.
Чистейший пенальти!
21:40
funyaka
pushgun === у вас, болел зенита, какая-то своя реальность. Я два раза посмотрел, и не увидел ударов по ногам, Керж вообще в бок заваливался...
21:35
pushgun
А кто такой Александр Бобров?
21:34
pushgun
Повтор посмотрите, удар сзади по ногам.
21:33
pushgun
Да, ладно! Типа сзади по ногам бить теперь можно, главное плечами не касаться??? Чистый пеналь. Под колено сзади защитник ударил. Мир сошел с ума))))))))
21:32
Platinum1991
Пенальти НЕ БЫЛО! А на нет и суда НЕТ! А что там было! Игра плечо в плечо и никакого нарушения!!!
21:31