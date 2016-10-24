Николаев правильно не назначил пенальти в пользу "Зенита"

На 87-й минуте матча 11-го тура чемпионата России "Зенит" – "Оренбург" верное решение принял Алексей Николаев, не наказавший гостей 11-метровым. В единоборстве с Александром Кержаковым игрок гостей не нарушил правил игры. (Александр БОБРОВ)

Трансляция матча "Зенит" - "Оренбург"