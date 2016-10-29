Николаев остановил матч "Спартак" - ЦСКА

Главный арбитр матча 12-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА Алексей Николаев остановил встречу на 68-й минуте. Такое решение судья принял из-за задымления на стадионе, которое было вызвано активным использованием фанатами пиротехники. При этом болельщики гостей забрасывали фаерами фанатский сектор "Спартака".

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА