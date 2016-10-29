19:30 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Николаев остановил матч "Спартак" - ЦСКА

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Главный арбитр матча 12-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА Алексей Николаев остановил встречу на 68-й минуте. Такое решение судья принял из-за задымления на стадионе, которое было вызвано активным использованием фанатами пиротехники. При этом болельщики гостей забрасывали фаерами фанатский сектор "Спартака".

Трансляция матча "Спартак" – ЦСКА

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КОММЕНТАРИИ (3)
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spetrov

Впрочем, может, в конструкции игроков в красном рук вообще не предусмотрено. Есть ноги, передние и задние. И пятачки. :)

19:42

alexeytlk

и эти люди ещё что-то пи--ят про судейство...чистый пенальти

19:40

spetrov

И не назначил пенальти.

19:35

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