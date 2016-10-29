Николаев остановил матч "Спартак" - ЦСКА

Главный арбитр матча 12-го тура чемпионата России "Спартак" - ЦСКА Алексей Николаев остановил встречу на 68-й минуте. Такое решение судья принял из-за задымления на стадионе, которое было вызвано активным использованием фанатами пиротехники. При этом болельщики гостей забрасывали фаерами фанатский сектор "Спартака".
spetrov
Впрочем, может, в конструкции игроков в красном рук вообще не предусмотрено. Есть ноги, передние и задние. И пятачки. :)
19:42
alexeytlk
и эти люди ещё что-то пи--ят про судейство...чистый пенальти
19:40
spetrov
И не назначил пенальти.
19:35