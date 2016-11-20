Никита Симонян: "В адрес Селихова не может быть упреков"

Первый вице-президент Российского футбольного союза Никита Симонян отметил, что Денис Глушаков забил гол-красавец в матче 14-го тура чемпионата России "Спартак" – "Амкар" (1:0). Он добавил, что успел поздравить Леонида Федуна и Сергея Родинова с победой команды в первом круге.

– Денис Глушаков забил гол – красавец, – приводит ТАСС слова Симоняна. – Это мяч, который невозможно было вытащить, из разряда неберущихся. В адрес Александра Селихова упреков быть не может.

В "Спартак" летели бы стрелы, даже если бы они сыграли вничью, но я не стал бы их подвергать критике. Команда играет на хорошем мобильном уровне, это очень важно. При такой плотной обороне, какую сегодня продемонстрировал "Амкар", не так просто было забить. Поэтому мы видели в основном обстрел ворот с дальней дистанции.

Отсутствие Зе Луиша, который в этом сезоне прилично прибавил, тоже не могло не сказаться. Я уже успел поздравил и Федуна, и Родионова с победой в первом круге.

"Спартак" победил "Амкар" и выиграл первый круг чемпионата России