Никита Симонян: "У Луческу виноваты все, а сам он на белом коне"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил уверенность в том, что по окончании сезона главный тренер "Зенита" Мирча Луческу покинет занимаемую должность. По его словам, румынскому специалисту необходимо быть немного скромнее и доброжелательнее.

Напомним, что после матча 29-го тура чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" (1:0) тренер произнес гневный монолог, после чего покинул пресс-конференцию, назвав всех присутствующих глупцами.

- Вы на кого ставите в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов? - вопрос Симоняну.

- ЦСКА выглядит на финише лучше, чем "Зенит". Игра армейцев содержательнее, интереснее. Гончаренко за короткий срок смог поставить команде свое видение футбола. Заблистал Чалов, теперь ему нужно прогрессировать от игры к игре и ждать вызова в сборную.

- Луческу после матча с "Краснодаром" высказался в адрес президента РФС. Он выразил мнение, что Виталий Мутко дал знак против "Зенита". Удивляют такие слова тренера?

- Виноваты все, но не сам Луческу. И поля были, и московские судьи, теперь уже Виталий Леонтьевич. А тренер на белом коне. Вот что могу ему пожелать. Господин Луческу, будьте более самокритичны и ведите себя чуточку скромнее.

- Комитет по этике ждет команды рассмотреть высказывания румына. Правильно?

- Да. Думаю, Луческу не явится на заседание. По окончании сезона, как мне кажется, "Зенит" расстанется с тренером. Никто не умаляет заслуг румына в тренерской деятельности, его профессиональных качеств, но у него виноваты все вокруг, а не он. (Сергей АСТАХОВ)

Полная версия интервью Никиты Симоняна