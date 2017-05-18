Никита Симонян: "У Луческу виноваты все, а сам он на белом коне"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян выразил уверенность в том, что по окончании сезона главный тренер "Зенита" Мирча Луческу покинет занимаемую должность. По его словам, румынскому специалисту необходимо быть немного скромнее и доброжелательнее.
Напомним, что после матча 29-го тура чемпионата России "Зенит" - "Краснодар" (1:0) тренер произнес гневный монолог, после чего покинул пресс-конференцию, назвав всех присутствующих глупцами.
- Вы на кого ставите в борьбе за вторую путевку в Лигу чемпионов? - вопрос Симоняну.
- ЦСКА выглядит на финише лучше, чем "Зенит". Игра армейцев содержательнее, интереснее. Гончаренко за короткий срок смог поставить команде свое видение футбола. Заблистал Чалов, теперь ему нужно прогрессировать от игры к игре и ждать вызова в сборную.
- Луческу после матча с "Краснодаром" высказался в адрес президента РФС. Он выразил мнение, что Виталий Мутко дал знак против "Зенита". Удивляют такие слова тренера?
- Виноваты все, но не сам Луческу. И поля были, и московские судьи, теперь уже Виталий Леонтьевич. А тренер на белом коне. Вот что могу ему пожелать. Господин Луческу, будьте более самокритичны и ведите себя чуточку скромнее.
- Комитет по этике ждет команды рассмотреть высказывания румына. Правильно?
- Да. Думаю, Луческу не явится на заседание. По окончании сезона, как мне кажется, "Зенит" расстанется с тренером. Никто не умаляет заслуг румына в тренерской деятельности, его профессиональных качеств, но у него виноваты все вокруг, а не он. (Сергей АСТАХОВ)
Platinum1991
Главный тренер "Зенита" Мирчи Луческу высказывался в адрес президента РФС, а не в адрес вице-премьера РФ! А то, что Мутко занимает место президента РФС - не освобождает его от справедливой КРИТИКИ футбольной общественности! В этом сезоне Мутко ПОЛНОСТЬЮ провалил свою работу на посту РФС, а в правительстве РФ у Мутко другая работа и не надо Анохину ПУТАТЬ одно с другим!!! Мирча Луческу ПРАВИЛЬНО сказал, что у него сложилось впечатление, что президент РФС Виталий Мутко "дал знак против "Зенита". Такое впечатление сложилось не только у тренера Зенита, но и у подавляющего числа любителей футбола Санкт-Петербурга! Мы все возмущены тем, как Мутко прикрывал судейские СКАНДАЛЫ в пользу Спартака и оправдывал арбитров, которые скандально и БЕЗОБРАЗНО судили футбольные матчи с участием Зенита и против Зенита! Ни одного тура без судейских скандалов! Всю работу в Спартаке сделали СКАНДАЛЬНЫЕ арбитры. Они, со скандалами и с предвзятым судейством, на протяжении всего сезона 2016/17, БЕЗОБРАЗНО свистели в пользу Спартака и НАГЛО сажали Зенит на свисток и предвзято судили в пользу соперников Зенита и против Зенита!!! Зенит ПОТЕРЯЛ примерно 16 очков из-за скандального судейства российских арбитров! Кто-нибудь ответил за эти скандалы??? Многие матчи Спартак выигрывал только за счёт помощи судей! А если бы были видео повторы, то Спартак занимал бы только четвёртое место, а арбитры, судившие Спартак, были бы СПРАВЕДЛИВО ПОСРАМЛЕНЫ и им не удалось бы проворачивать судейские афёры в этом сезоне с участием Спартака! "Спартаку" надо ЧЕСТНО играть, а не за счёт судейского ресурса. Если ВЫЧЕСТЬ очки у "Спартака" за судейские ошибки, согласно цены вопроса, в матчах в которых судьи, ГРУБЕЙШИМ и НАГЛЫМ образом, ошибались в ПОЛЬЗУ "Спартака", то "Спартак" занимал бы только 4 место! Вот реальное место "Спартака"! На первое место "Спартак" вытащили судьи, за счёт цены вопроса! Спартак, Федун, Мутко, Будогосский, Бутенко, Баскаков - ОБМАНОМ и на судейских скандалах Егорова, Сельдякова, Николаева, Иванова, Еськова, Карасева, Сухого, Турбина и других скандальных судей, ВЫМОСТИЛИ Спартаку СКАНДАЛЬНУЮ судейскую дорогу в чемпионский АД!!! Единственный ВЫХОД - надо СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! А кто против введения видео повторов, того из судейства гнать ВОН!!!! Только видео повторы смогут объективно рассудить игру, кто на что наиграл. И чем быстрее, тем лучше! Введение видео повторов в футболе лишит КОРМУШКИ судей и они перестанут получать КОРРУПЦИОННУЮ прибавку к тому, что они уже получают за свою работу! Вот этого они БОЯТСЯ больше всего и поэтому выступают против! ЧЕСТНЫЙ судья не боится видео повторов. Видео повторов боятся только КОРРУПЦИОНЕРЫ и те, кто за счёт ЦЕНЫ коррупционного ВОПРОСА подмазывают судьям, чтобы обеспечить нужный результат! Единственный ВЫХОД - это надо и СРОЧНО вводить видео ПОВТОРЫ!!! При видеоповторах, Спартак никогда не будет ПЕРВЫМ! Вот чего БОЛЬШЕ всего боятся арбитры и Федун!!! Они не хотят введения видео повторов! Потому что видео повторы уничтожат коррупционную лавочку Федуна и Будогосского, Бутенко, Баскакова и чиновников РФС!!!
18:18