Никита Симонян: "Теперь я хочу увидеть золотой дубль "Спартака"

Легенда "Спартака" Никита Симонян с иронией сообщил о том, что в следующем сезоне будет ждать от красно-белых еще одного чемпионства. При этом он подчеркнул, что ему будет неловко, если владелец спартаковцев Леонид Федун вручит ему золотую медаль.

- Федун после чемпионства сказал: "Это событие особенно ждали два человека. Мой папа, которому скоро 90 лет. И Никита Палыч Симонян". Вы же прошлым летом просили команду выиграть золото, намекая, что до следующего сезона можете не дожить, - вопрос Симоняну.

- Теперь Никита Палыч хочет увидеть золотой дубль "Спартака" в следующем сезоне (смеется).

- Федун допустил, что вы вместе с Олегом Романцевым сможете получить золотые медали чемпиона России. Чувствуете, что достойны такого внимания?

- Это очень приятно, но мне будет неловко. Уверен, что Олег Иванович не обидится на мои слова, но мы к победе "Спартака" не имеем никакого отношения. Золото добывали игроки, тренеры, сотрудники и руководители клуба.

- Значит, откажетесь?

- Раз предлагают, зачем говорить "нет" (смеется). Очень приятно такое внимание со стороны Леонида Арнольдовича.

- В то же время Федун сказал, что на золото могут рассчитывать и Аленичев с Титовым, если бывший главный тренер посчитает, что заслужил награду.

- Они провели всего один матч в чемпионате. Знаю Диму, это очень скромный человек. Он откажется от медалей. (Сергей АСТАХОВ)

Полная версия интервью Никиты Симоняна