Никита Симонян: "Судил матч Сергей Иванов, а отвечает за него Валентин…"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал "СЭ" отставку Валентина Иванова с поста главы Департамента судейства и инспектирования РФС.
Сегодня стало известно о том, что Иванов подал заявление об уходе, которое и было удовлетворено.
– Это его решение, – говорит Симонян. – Что тут сказать…
– Удивлены?
– Что тут комментировать… Можно винить Иванова в подготовке судей, я сам был тренером и за все отвечал. Но если мой игрок не забил пенальти, кто виноват? Тренер. То же самое, если пропустил между ног вратарь. Но ответственность должен нести и сам арбитр! Ну а решение Валентина Валентиновича – его. Он поступил мужественно.
– Общались с ним давно?
– Довольно давно его не видел. С месяц, наверное.
– Кто теперь возглавит департамент?
– Не знаю. Кого выберут, тот и возглавит. Есть Левников, есть другие… Бутенко. Посмотрим. Есть опытные люди, которые могут возглавить. Но судьи должны сами готовиться. За них Валентин Иванов судить не мог. Судил Сергей Иванов, а за него, к сожалению, отвечает Валентин.
– Все это связано с матчем "Зенит" – "Спартак"?
– Да, это послужило взрывом. Ошибки случались и до этого, претензии были Валентину Валентиновичу. Но скажу так: готовьте сами себя, господа судьи! Вот рядом со мной сидит Лом-Али Хусаинович Ибрагимов, он, наверное, не ссылался на руководителей.
Обращаясь к Ибрагимову:
– Кто у вас тогда руководил? Латышев? Ибрагимов отвечал сам за себя. Сам себя готовил. А Иванов Сергей ссылается, видите ли, на бокового? А ты-то что? Ты принимаешь решения. (Сергей ЕГОРОВ)
ny neru
BABOOIN 4 августа?
18:18
ny neru
Симонян как Микоян
18:17
BABOOIN
виновник плохого судейства с жирной мордой на трибуне сидел и смотрел как его клуб за уши тянут
18:11
А380726
Для начала нужно убрать от руководства российским футболом 90-летних маразматиков (первый вице Мкртыч Погосович Симонян), задвинуть подальше сидящих рядом с ним чеченов типа Ло-Али Ибрагимова ( во времена судейства пробы негде было ставить, возглавляя позже кавказскую федерацию разворовал все, что можно), наконец задуматься, того ли избрали на трон пару недель назад (май фром харт). А уже потом рассуждать о проблемах судейства отдельно взятого матча. Ибо рыба гниет с головы. Валь Валентинычу за это поступок респект, но лет через пять ему опять придется всплыть на этой же должности :(
17:45
Slim Taller
После каждого проигранного Спартаком матча нужно менять главу судейского корпуса ибо других причин поражения народной команды кроме как в некачественном судействе не бывает.А посему предлагаю.что-бы Спартак начинал сезон с гандикапом в восемь очков.но оставил судей в покое.Как им работать,если на них так же будут давить Зенит и ЦСКА?! Обстановка для арбитров невыносимая,и,естественно,они будут ошибаться под угрозой расстрела.
17:16