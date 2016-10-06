Никита Симонян: "Судил матч Сергей Иванов, а отвечает за него Валентин…"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян прокомментировал "СЭ" отставку Валентина Иванова с поста главы Департамента судейства и инспектирования РФС.

Сегодня стало известно о том, что Иванов подал заявление об уходе, которое и было удовлетворено.

– Это его решение, – говорит Симонян. – Что тут сказать…

– Удивлены?

– Что тут комментировать… Можно винить Иванова в подготовке судей, я сам был тренером и за все отвечал. Но если мой игрок не забил пенальти, кто виноват? Тренер. То же самое, если пропустил между ног вратарь. Но ответственность должен нести и сам арбитр! Ну а решение Валентина Валентиновича – его. Он поступил мужественно.

– Общались с ним давно?

– Довольно давно его не видел. С месяц, наверное.

– Кто теперь возглавит департамент?

– Не знаю. Кого выберут, тот и возглавит. Есть Левников, есть другие… Бутенко. Посмотрим. Есть опытные люди, которые могут возглавить. Но судьи должны сами готовиться. За них Валентин Иванов судить не мог. Судил Сергей Иванов, а за него, к сожалению, отвечает Валентин.

– Все это связано с матчем "Зенит" – "Спартак"?

– Да, это послужило взрывом. Ошибки случались и до этого, претензии были Валентину Валентиновичу. Но скажу так: готовьте сами себя, господа судьи! Вот рядом со мной сидит Лом-Али Хусаинович Ибрагимов, он, наверное, не ссылался на руководителей.

Обращаясь к Ибрагимову:

– Кто у вас тогда руководил? Латышев? Ибрагимов отвечал сам за себя. Сам себя готовил. А Иванов Сергей ссылается, видите ли, на бокового? А ты-то что? Ты принимаешь решения. (Сергей ЕГОРОВ)