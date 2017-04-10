Никита Симонян: "Спартаку" не хватает солидности и прочности"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России "Уфа" – "Спартак" (1:3). По его словам, красно-белым не хватает прочности.



– Важная победа, и тур в целом оказался благоприятным для спартаковцев, потому что потеряли очки "Зенит" и ЦСКА, – цитирует ТАСС Симоняна. – Но, знаете, не в порядке критики, но, тем не менее – то преимущество, которое добывает команда, она достаточно быстро растрачивает. Мне вице-президент клуба Наиль Измайлов говорит (после игры с "Оренбургом") про радость в раздевалке, а я говорю: "Чего вы радуетесь? Слава богу, что так произошло. Вы растеряли свое преимущество в считанные минуты.

То же самое и вчера, забей пенальти – могла бы быть ничья, а там непонятно, как бы все повернулось. Команда, которая стремится к чемпионству, не должна так играть. Должна быть солидность и прочность в игре команды, их пока не хватает. Солидность берется с опытом, а еще есть конкретное выражение – игровая дисциплина, которой команда должна придерживаться на протяжении всего времени матча.