Никита Симонян: "Спартаку" не хватает солидности и прочности"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян подвел итоги матча 22-го тура чемпионата России "Уфа" – "Спартак" (1:3). По его словам, красно-белым не хватает прочности.
– Важная победа, и тур в целом оказался благоприятным для спартаковцев, потому что потеряли очки "Зенит" и ЦСКА, – цитирует ТАСС Симоняна. – Но, знаете, не в порядке критики, но, тем не менее – то преимущество, которое добывает команда, она достаточно быстро растрачивает. Мне вице-президент клуба Наиль Измайлов говорит (после игры с "Оренбургом") про радость в раздевалке, а я говорю: "Чего вы радуетесь? Слава богу, что так произошло. Вы растеряли свое преимущество в считанные минуты.
То же самое и вчера, забей пенальти – могла бы быть ничья, а там непонятно, как бы все повернулось. Команда, которая стремится к чемпионству, не должна так играть. Должна быть солидность и прочность в игре команды, их пока не хватает. Солидность берется с опытом, а еще есть конкретное выражение – игровая дисциплина, которой команда должна придерживаться на протяжении всего времени матча.
епифан
Но ведь солидность и прочность это так скучно...
12:24
engaer
Вот, сейчас я заметил, что когда Спартак играет хреновенько, Никита Павлович в интервью говорит, что все отлично. А как играет хорошо, то начинается что-то типа "не хватает солидности". То ли он на 1 тур запаздывает и происходит общее смещение его интервью относительно матчей, то ли он прикалывается, пользуясь своим возрастом.
12:23