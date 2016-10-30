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Никита Симонян: "Спартак" заслужил победу над ЦСКА, но выводы делать рано"

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Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян уверен, что "Спартак" одержал заслуженную победу над ЦСКА (3:1) в матче 12-го тура чемпионата России. По его словам, в этой встрече команды продемонстрировали зрелищную игру.

- Наверное, стоит выразить благодарность обеим командам, потому что они подарили болельщикам хорошую, зрелищную игру, - приводит ТАСС слова Симоняна. - "Спартак" заслужил эту победу, но выводы делать рано - впереди еще длинный турнир, тут могут быть и взлеты, и падения.

Кроме того, ЦСКА оказался в такой ситуации, в которой не было ни Еременко, ни Дзагоева, это ослабило команду, хотя армейцы все равно выдали хорошую игру.

Может быть, у Николаева были какие-то мелкие (ошибки. - Прим. "СЭ"), но это в компетенции судейского корпуса. По-моему, он справился, отсудил фактически без ошибок. Но это на мой взгляд.

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