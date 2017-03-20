Никита Симонян: "Спартак" - не подзаборная команда, клуб созрел для чемпионства"

Вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что "Спартак" созрел для того, чтобы включиться в борьбу за чемпионство. По его словам, титул в этом сезоне разыграют три команды. Кроме красно-белых, это ЦСКА и "Зенит".
- Разыгрывали чемпионство раньше две команды - ЦСКА и "Зенит", но в этом сезоне включилась третья. "Спартак" - не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу, он и включился. Я был бы очень рад, если бы в борьбу включились и другие команды. Это интрига, интерес. Три команды сейчас борются за чемпионство, и это великолепно, что тут говорить. "Спартак" созрел для чемпионства, немаловажное значение имеет то, кто руководит командой и кто ставит игру".
Конечно, я в адрес Массимо Карреры хочу сказать немало лестных слов, он игру команде поставил. У него высокая требовательность к игрокам по части самоотдачи, соблюдению игровой дисциплины. Это проглядывается в играх, вот и результат.
У каждой из трех команд впереди игры непростые. Я вице-президент РФС и должен быть нейтрален, но во мне течет спартаковская кровь, поэтому сами понимаете мое желание.
shpasic
Излучение, просто Симонян считает Ростов - подзаборной командой, недостойной чемпионства.
20:20
Излучение Промкооперации и Пищев
- Разыгрывали чемпионство раньше две команды - ЦСКА и "Зенит", но в этом сезоне включилась третья. /// т.е. Ростов в прошлом году вообще не боролся за чемпионство, да? Свинонян, ты сэйв Акинфеева на 85-й минуте матча последнего тура с Рубином видел, не?? А твоя свинодрянь лидирует за счет судейства, любому нормальному человеку это очевидно...
20:18
Вопреки
Хоть бы скрывал свое ЖЕЛАНИЕ... А то ведь Будогосский с Прядкиным воспринимают сие желание как руководство к действию.. И я не исключаю, что это осознанный ход Симоняна при молчаливом согласии МУТКО, делающего вид, что он тут не при чем. Как воспряли духом-то решалы РФСовские - что-то не было в прошлом году таких восхитительных эмоций, когда борьбу (честную а не как в этом году) за чемпионство вел "Ростов" - все боялись последствий разбора полетов Гинером и КО ???
19:59
shpasic
хотелось бы, чтобы вице-президент РФС озвучил поимённо все подзаборные команды в РФПЛ)
19:47