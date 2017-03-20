Никита Симонян: "Спартак" - не подзаборная команда, клуб созрел для чемпионства"

Вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что "Спартак" созрел для того, чтобы включиться в борьбу за чемпионство. По его словам, титул в этом сезоне разыграют три команды. Кроме красно-белых, это ЦСКА и "Зенит".

- Разыгрывали чемпионство раньше две команды - ЦСКА и "Зенит", но в этом сезоне включилась третья. "Спартак" - не подзаборная команда, пора было включиться в борьбу, он и включился. Я был бы очень рад, если бы в борьбу включились и другие команды. Это интрига, интерес. Три команды сейчас борются за чемпионство, и это великолепно, что тут говорить. "Спартак" созрел для чемпионства, немаловажное значение имеет то, кто руководит командой и кто ставит игру".

Конечно, я в адрес Массимо Карреры хочу сказать немало лестных слов, он игру команде поставил. У него высокая требовательность к игрокам по части самоотдачи, соблюдению игровой дисциплины. Это проглядывается в играх, вот и результат.

У каждой из трех команд впереди игры непростые. Я вице-президент РФС и должен быть нейтрален, но во мне течет спартаковская кровь, поэтому сами понимаете мое желание.