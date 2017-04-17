Никита Симонян: "Спартак" – чемпион? Разбазарить преимущество можно очень быстро"

Лучший бомбардир в истории "Спартака", четырехкратный чемпион СССР Никита Симонян в интервью "СЭ" подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" - "Зенит" (2:1). По его словам, говорить о чемпионстве красно-белых пока рано - разбазарить преимущество можно очень легко.

– Дзюба сказал, что гонка окончена. Луческу – что "Спартак" заслуженно выиграл матч и закономерно лидирует в чемпионате.

– Трезвый анализ тренера команды-конкурента делает ему честь.

– Но гонка окончена? "Спартак" – чемпион?

– Она закончится только тогда, когда "Спартак" станет недосягаемым. Возьмите пример "Челси", который лидировал с большим отрывом, но пару раз проиграл – и дистанция от конкурентов резко сократилась. Да, ЦСКА сейчас позади на 10 очков, "Зенит" – на 11, но разбазарить преимущество можно очень быстро. Так что надо быть начеку, понимать – проходных игр не было и не будет. И неуклонно соблюдать ту игровую дисциплину, которую поставил команде Каррера. (Игорь РАБИНЕР)