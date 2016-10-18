Никита Симонян: "Отсутствие Промеса и Зе Луиша - вызов для резерва "Спартака"

Легендарный отечественный футболист, первый вице-президент РФС Никита Симонян высказал мнение, что отсутствие в составе "Спартака" форвардов Зе Луиша и Квинси Промеса является вызовом для резерва команды. Голландец восстанавливается от травмы, полученной в начале месяца в сборной, тогда как африканец выбыл из строя на два месяца.

– Отсутствие таких ключевых игроков, конечно, сказывается, – цитирует ТАСС Симоняна. – Хотя это опять вопрос к резерву. Бывало так: игрок пропустил из-за травмы, вышел дублер и закрепился. Надеюсь, все-таки Промес поправится. Кто их может заменить? Трудно сказать. Массимо Каррера знает, кто ближайший резерв. А я не могу сказать, потому что надо видеть ребят в деле, в тренировочном процессе, а я смотрю со стороны, не знаю, в каком они состоянии.