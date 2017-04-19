Никита Симонян: "Мы давно соскучились по золотым медалям "Спартака"

Легендарный нападающий и тренер "Спартака" Никита Симонян выразил надежду, что красно-белые станут чемпионами в год 95-летия клуба, передает из Тушина корреспондент "СЭ" Сергей АСТАХОВ.

– День, когда родился "Спартак", – это святой день! Когда был СССР, мы знали один "Спартак", который родился 19 апреля 1935 года. Понятно, что футбольный клуб появился чуть раньше. Абсолютно правомерно, что рождение клуба – 18 апреля 1922 года. 95 лет – дата знаковая. Мы давно соскучились по золотым медалям. И пусть "Спартак" отметит свой день рождения чемпионскими медалями.