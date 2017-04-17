Никита Симонян: "Может, Промес так полюбил "Спартак", что проведет в нем всю карьеру?"

Лучший бомбардир в истории "Спартака", четырехкратный чемпион СССР Никита Симонян в интервью "СЭ" подвел итоги матча 23-го тура чемпионата России "Спартак" – "Зенит" (2:1). По его словам, он не удивлен великолепной игрой Квинси Промеса на позиции центрфорварда.

– Восхищены Квинси Промесом, Никита Павлович? – спрашиваю великого спартаковца.

– Конечно, он игрок с изюминкой, с талантом! Мне очень хочется, чтобы он продолжил карьеру в "Спартаке". Более того, желаю ему побить мой клубный рекорд результативности. Правда, мне для того, чтобы его установить, потребовалось 11 сезонов. Но если нынешней зимой Квинси отказался от перехода в "Ливерпуль" – может, он так полюбил "Спартак", что проведет в нем всю карьеру?

– Удивлены, что Промес из-за травм Луиза Адриану и Зе Луиша вышел на редкое для себя место центрфорварда и провел такой блестящий матч?

– Не удивлен. Он разноплановый футболист, который уже доказывал, что способен играть в атаке на любой позиции. Мог забить и больше, если бы ему лучше пасовали! Мои партнеры по "Спартаку" Николай Дементьев и Сергей Сальников в концовке первого тайма обязательно отдали бы Промесу точный пас, когда они с Фернанду выходили вдвоем на одного защитника, и бразилец отпасовал в район углового флажка. Четкость паса – это главное в футболе! (Игорь РАБИНЕР)