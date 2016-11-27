19:50 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Никита Симонян: "Матч "Крылья Советов" – "Спартак" стоит перенести на весну"

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Вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян считает, что матч 16-го тура между "Крыльями Советов" и "Спартаком" стоит перенести из Самары на весеннюю часть первенства. Ранее "СЭ" сообщал, что "Спартак" обратился к самарской команде с предложением перенести игру.

– Климат в России непредсказуемый, бывает так, что и в декабре плюсовая температура. Я посмотрел концовку встречи "Крылья Советов" – "Томь", и это был уже не футбол, – приводит ТАСС слова Симоняна. – Думаю, что Российская футбольная премьер-лига (РФПЛ) соберется и примет правильное и оптимальное решение. Если говорить о моем личном мнении, то встречу, наверное, надо перенести на весну", – рассказал Симонян.

Минус 19 в Самаре. Где сыграют "Крылья" и "Спартак"?

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КОММЕНТАРИИ (2)
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victor

Главное перенести матч Ростова с Уралом! Это России нужно!

20:08

victor

Матч Урал - Ростов НАДО ОБЯЗАТЕЛЬНО ПЕРЕНЕСТИ! Это России нужно!

20:07

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