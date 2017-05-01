Никита Симонян: "Кричать, что "Спартак" - чемпион, еще рано"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян считает, что даже после победы над ЦСКА (2:1) говорить о чемпионстве "Спартака" еще рано. После этой победы отрыв красно-белых от второго места, которое занимают армейцы, достиг 10 очков.

– Честно говоря, долго еще перебирал моменты игры, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Спал плохо. Да до сих пор еще все в голове. Говорить о титуле пока подождем. Футбол – такая штука, что все может случиться. "Спартак" – чемпион!" кричать будем позже, когда станем недосягаемыми для соперников.

ЦСКА начал сильнее, но футбол идет не 15 - 20 минут, а 90. Чаша весов качалась то в одну, то в другую сторону. После того как армейцы сравняли счет, было тревожно. У них всплеск эмоций произошел, тем более забили на исходе тайма. Я всегда говорю, что нужно играть аккуратнее – без фолов. И Комбарову незачем было фолить на фланге. Тем более зная, что на втором этаже ЦСКА играет прилично за счет братьев Березуцких. Так и случилось. Хорошо, что переломили ход матча во втором тайме. Ну и сказалась мудрость Карреры, который приберег к дерби Адриану и Зе Луиша, дав им сыграть по тайму.