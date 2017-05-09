Никита Симонян: "Каррера не даст игрокам "Спартака" расслабиться в следующем сезоне"

Бывший нападающий и главный тренер "Спартака", вице-президент РФС Никита Симонян выразил уверенность, что наставник команды Массимо Каррера не даст красно-белым расслабиться в следующем сезоне. "Спартак" за три тура до конца чемпионата обеспечил себе первое за 16 лет чемпионство.

- Обычно такое в сознании игроков бытует, мол, мы выиграли чемпионство и теперь можно играть с меньшей отдачей, - цитирует ТАСС Симоняна. - Поэтому хотелось бы предостеречь ребят от этого, знаете, как говорят, от великого до смешного один шаг. Чтобы не было провалов в следующем сезоне, каждый игрок должен выходить на поле отмобилизованным, так как они это делали по ходу текущего сезона. Хотелось бы, чтобы Каррера остался, потому что это человек с высокой требовательностью к игрокам и самому себе, который, думаю, не даст игрокам расслабиться.

Думаю, он останется. Вы знаете, мне не приходилось с ним близко общаться, единственное, он подходил ко мне на юбилей и поздравил, а так не было общения. Но по всему видно, что это человек, который поиграл в такой команде, как "Ювентус", неслучайно он работал с Антонио Конте. И он оказался тренером, который готов не только поставить игру в обороне, но и в целом.