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Никита Симонян: "Хотел бы спросить у игроков "Спартака", как Нобоа остался один в центре штрафной"

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Легендарный отечественный футболист, первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что понимает вопросы по судейству в матче 10-го тура чемпионата России между "Спартаком" и "Ростовом" (1:0) со стороны гостевого клуба. Также у экс-форварда красно-белых имеются вопросы по игре команды в обороне.

– Поразительно было то – и я хотел бы спросить об этом у игроков обороны – как Кристиан Нобоа остался один в центре штрафной площади в концовке игры, когда у них было на два игрока меньше, – цитирует ТАСС Симоняна. – Вот в общем все, что можно сказать по матчу.

Понять слова ростовчан о судействе можно, так как было два удаления. Но так или иначе, "Ростов" закончил очень достойно, имел практически стопроцентный момент, но не смог его реализовать; с позиции нашего брата-спартаковца это, конечно, слава Богу.

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http://tass.ru/sport/3714040

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