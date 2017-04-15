Никита Симонян: "Если "Зенит" проиграет, то на 90 процентов вопрос о чемпионстве "Спартака" будет решен"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян считает, что победа "Спартака" над "Зенитом" в матче 23-го тура чемпионата России снимет вопрос о чемпионстве.
– Обе команды понимают важность матча, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Если "Зенит" проиграет, то, фактически, на 90 процентов вопрос о чемпионстве ("Спартака") будет решен. Игра предстоит непростая. У "Спартака" травмированы Зе Луиш и Луиз Адриану, но их есть кем заменить. Задача красно-белых – утвердиться на первом месте, задача "Зенита" – попытаться сократить отставание. Добавит сложности и погода – в воскресенье в Москве обещают снег с дождем. Но, как и в былые времена, все билеты проданы. А значит, нас ждет отличный матч.
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Глоры как обычно в своём репертуаре. Но есть инсайдерская инфа от одного знакомого Федуна, что завтра будет дог 2:2 и вы все обосретесь.
22:05
AKBI
Будет 1:0
21:53
hagen_alex
Вообще то 100% ибо потерять 10 очков за 7 туров нереально.
21:45
ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК
Симонян истину глаголит. Но жду трудный матч с обоюдными шансами в открытом футболе двух примерно равных соперников. Будет ничья 2:2.
21:30