Никита Симонян: "Если "Зенит" проиграет, то на 90 процентов вопрос о чемпионстве "Спартака" будет решен"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян считает, что победа "Спартака" над "Зенитом" в матче 23-го тура чемпионата России снимет вопрос о чемпионстве.

– Обе команды понимают важность матча, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Если "Зенит" проиграет, то, фактически, на 90 процентов вопрос о чемпионстве ("Спартака") будет решен. Игра предстоит непростая. У "Спартака" травмированы Зе Луиш и Луиз Адриану, но их есть кем заменить. Задача красно-белых – утвердиться на первом месте, задача "Зенита" – попытаться сократить отставание. Добавит сложности и погода – в воскресенье в Москве обещают снег с дождем. Но, как и в былые времена, все билеты проданы. А значит, нас ждет отличный матч.