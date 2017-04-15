21:23 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Никита Симонян: "Если "Зенит" проиграет, то на 90 процентов вопрос о чемпионстве "Спартака" будет решен"

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Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян считает, что победа "Спартака" над "Зенитом" в матче 23-го тура чемпионата России снимет вопрос о чемпионстве.

– Обе команды понимают важность матча, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Если "Зенит" проиграет, то, фактически, на 90 процентов вопрос о чемпионстве ("Спартака") будет решен. Игра предстоит непростая. У "Спартака" травмированы Зе Луиш и Луиз Адриану, но их есть кем заменить. Задача красно-белых – утвердиться на первом месте, задача "Зенита" – попытаться сократить отставание. Добавит сложности и погода – в воскресенье в Москве обещают снег с дождем. Но, как и в былые времена, все билеты проданы. А значит, нас ждет отличный матч.

 

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Материалы сюжета: РФПЛ-2016/17. 23-й тур
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КОММЕНТАРИИ (4)
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ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Глоры как обычно в своём репертуаре. Но есть инсайдерская инфа от одного знакомого Федуна, что завтра будет дог 2:2 и вы все обосретесь.

22:05

AKBI

Будет 1:0

21:53

hagen_alex

Вообще то 100% ибо потерять 10 очков за 7 туров нереально.

21:45

ТОЛСТЫЙ-ХОМЯК

Симонян истину глаголит. Но жду трудный матч с обоюдными шансами в открытом футболе двух примерно равных соперников. Будет ничья 2:2.

21:30

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