Никита Симонян: "ЦСКА? "Спартаку" надо выиграть три матча и больше ничего"

Первый вице-президент РФС Никита Симонян отметил, что рассчитывает увидеть яркий футбол в матче 26-го тура чемпионата России между ЦСКА и "Спартаком". По его словам, красно-белым надо выиграть еще три встречи.

- Я жду яркой игры в дерби, потому что в матче с "Локомотивом" (4:0) армейцы показали просто блестящую игру, что и говорить, - цитирует "Р-Спорт" Симоняна. - "Спартаку" надо выиграть три матча из пяти и больше ничего. Важно не уповать на кого-то, не надеяться, что потеряют очки ЦСКА или "Зенит". "Спартаку" надо самому думать о том, чтобы одерживать победы.

Не важно, кто станет вторым по итогам чемпионата, ведь я пока еще не говорю, кто станет первым. Я в этом отношении не то чтобы суеверный, но ведь еще пять игр впереди, а футбол - коварная игра. Еще более коварный - футбольный мяч, потому что не знаешь, в какие ворота он залетит. Я жду дерби.

Напомним, что матч между ЦСКА и "Спартаком" состоится в воскресенье, 30 апреля, начало игры – в 17.00 по московскому времени. "СЭ" проведет трансляцию этой встречи.