Никита Симонян: "Был совершенно "разобран" после матча "Спартак" - "Зенит"

Первый вице-президент Российского футбольного союза (РФС) Никита Симонян отметил, что "Спартак" обеспечил себе чемпионство после победы в матче 23-го тура чемпионата России над "Зенитом" (2:1). Хотя, по его словам, питерцы могли переломить ситуацию.

– Вчера был совершенно "разобран" после матча – как будто сам находился на тренерской скамейке, – цитирует "Р-Спорт" Симоняна. – Думаю, спартаковцы понимали, что после столь долгого перерыва пора уже взять чемпионский титул, а он во многом зависит от результата этого матча. В худшем случае была бы ничья, чтобы сохранить отрыв в восемь очков, ну а победа фактически обеспечивала чемпионство. Хотя футбол столь коварная игра, что может быть всякое. Рад, что удалось увеличить отрыв, а игра вчера держала в напряжении до финального свистка. И как в былые времена на стадионе яблоку негде было упасть.

Был момент, когда ситуация могла развернуться в пользу "Зенита", особенно во второй половине матча. Довольно длительный период времени питерцы владели инициативой, забили гол. Но, к чести "Спартака", он смог переломить эту ситуацию. Забил победный мяч, мог забить еще. Причем оба гола получились просто блестящими. Да и Дзюба забил хороший из сложной ситуации. Наверное, он хорошо знает "Спартак", поэтому и забивает ему так много.