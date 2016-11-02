Нигерийский нападающий предпочел "Спартак" ЦСКА

Нападающий "Викки Туристс" Годвин Обайе надеется, что на следующей неделе сможет прилететь в Россию, чтобы пройти просмотр в "Спартаке". Ранее сообщалось, что также он может прибыть в расположение ЦСКА.

В минувшем сезоне 19-летний Обайе стал лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии, забив 18 голов.

- Надеюсь, что уже на следующей неделе окажусь в России, - приводит Owngoalnigeria.com слова Обайе. - Я до сих пор жду свою визу. Хотелось подчеркнуть, что я еду на просмотр только в "Спартак" и не планировал просмотр в ЦСКА.

"Спартак" и ЦСКА пригласили на просмотр 19-летнего нигерийца