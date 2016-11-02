14:46 | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Нигерийский нападающий предпочел "Спартак" ЦСКА

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Нападающий "Викки Туристс" Годвин Обайе надеется, что на следующей неделе сможет прилететь в Россию, чтобы пройти просмотр в "Спартаке". Ранее сообщалось, что также он может прибыть в расположение ЦСКА.

В минувшем сезоне 19-летний Обайе стал лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии, забив 18 голов.

- Надеюсь, что уже на следующей неделе окажусь в России, - приводит Owngoalnigeria.com слова Обайе. - Я до сих пор жду свою визу. Хотелось подчеркнуть, что я еду на просмотр только в "Спартак" и не планировал просмотр в ЦСКА.

"Спартак" и ЦСКА пригласили на просмотр 19-летнего нигерийца

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КОММЕНТАРИИ (18)
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Cantоna13

Даже какой то Обайе хочет попасть в команду, а не вляпаться в рабство.))

16:01

crazysun78

главное, по количеству колец, определить его точный возраст.. ))

15:58

Излучение Промкооперации и Пищев

10 негритят и судья Николаев...

15:54

spartak_msk

Гоблин сегодня на очередной рекорд пойдёт...

15:54

Markonie

опять турист какой-то...

15:53

azmiser

А имя-то его правильно написали? Может его зовут Гоблин?

15:48

azmiser

Если скажет, что он ненавидит Зенит, то брать можно без просмотра

15:37

П_о_в_а_р

Хана Зениту. Теперь чемпионство не упустим.

15:36

баламошка

А куда Месси нашего девать? Пора договариваться с Барсой об аренде.

15:35

spartak_msk

Если в субботу ещё понял, то сегодня ещё раз наглядно увидишь, кому из вашего стойла пора бутсы вешать.

15:34

71

Конец карьере угольку()..

15:31

spartak_msk

passerby жги ещё. Про буратин в точку.

15:30

passerby

Лучше 10 "негритят" , чем 10 "буратин"...

15:21

Форте пьяный

10 негритят это круто!

15:13

merzavcik82

Не может спартак без своего "максимки"! После Бобсона никто не приживается, а душа просит )))

15:11

Krasin

неправильный выбор

15:07

HONESTO

правильный выбор

15:04

azmiser

Со временем СпаМ переименуют в "10 негритят"

15:02

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