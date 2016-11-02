Нигерийский нападающий предпочел "Спартак" ЦСКА

Нападающий "Викки Туристс" Годвин Обайе надеется, что на следующей неделе сможет прилететь в Россию, чтобы пройти просмотр в "Спартаке". Ранее сообщалось, что также он может прибыть в расположение ЦСКА.
В минувшем сезоне 19-летний Обайе стал лучшим бомбардиром чемпионата Нигерии, забив 18 голов.
- Надеюсь, что уже на следующей неделе окажусь в России, - приводит Owngoalnigeria.com слова Обайе. - Я до сих пор жду свою визу. Хотелось подчеркнуть, что я еду на просмотр только в "Спартак" и не планировал просмотр в ЦСКА.
"Спартак" и ЦСКА пригласили на просмотр 19-летнего нигерийца
Cantоna13
Даже какой то Обайе хочет попасть в команду, а не вляпаться в рабство.))
16:01
crazysun78
главное, по количеству колец, определить его точный возраст.. ))
15:58
Излучение Промкооперации и Пищев
10 негритят и судья Николаев...
15:54
spartak_msk
Гоблин сегодня на очередной рекорд пойдёт...
15:54
Markonie
опять турист какой-то...
15:53
azmiser
А имя-то его правильно написали? Может его зовут Гоблин?
15:48
azmiser
Если скажет, что он ненавидит Зенит, то брать можно без просмотра
15:37
П_о_в_а_р
Хана Зениту. Теперь чемпионство не упустим.
15:36
баламошка
А куда Месси нашего девать? Пора договариваться с Барсой об аренде.
15:35
spartak_msk
Если в субботу ещё понял, то сегодня ещё раз наглядно увидишь, кому из вашего стойла пора бутсы вешать.
15:34
71
Конец карьере угольку()..
15:31
spartak_msk
passerby жги ещё. Про буратин в точку.
15:30
passerby
Лучше 10 "негритят" , чем 10 "буратин"...
15:21
Форте пьяный
10 негритят это круто!
15:13
merzavcik82
Не может спартак без своего "максимки"! После Бобсона никто не приживается, а душа просит )))
15:11
Krasin
неправильный выбор
15:07
HONESTO
правильный выбор
15:04
azmiser
Со временем СпаМ переименуют в "10 негритят"
15:02