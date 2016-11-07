23:35 7 ноября | ФУТБОЛ — РФПЛ — РФПЛ

Невио Скала: "Зимняя пауза не должна испортить работу Карреры"

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Бывший главный тренер "Спартака" Невио Скала считает, что нынешний наставник красно-белых Массимо Каррера сможет справиться с зимней паузой в чемпионате России. По словам итальянского специалиста, команда не должна растерять свой уровень подготовки.

– Считаю, что зимняя пауза не должна испортить работу, проделанную Каррерой, – цитирует Скалу itasportpress.it. – Он знает, как справиться с двухмесячной паузой. Вероятно, отправится с командой на тренировочные сборы недалеко от России, возможно, в Испанию. Лучше избегать поездки на Восток или в арабские страны, так как они очень далеко. Уверен, что игрокам лучше взять с собой жен и детей, так как разлука на долгий срок не принесет пользы.

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